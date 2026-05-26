『キャンディーカリエス』第7話 場面写真＆あらすじ公開！
見里朝希監督×WIT STUDIOが贈る、新作TVアニメ『キャンディーカリエス』、第7話の場面写真とあらすじが公開。また、主題歌アーティストIS：SUEとのコラボキャラIC：CHU（イッチュ）による次回予告も公開された。
『PUI PUI モルカー』の見里朝希監督とWIT STUDIO内のストップモーションスタジオ・TORUKUのタッグで贈る新作TVアニメ『キャンディーカリエス』。メインPVの再生回数は260万回を突破、今年6月にフランスで開催されるアヌシー国際アニメーション映画祭の公式コンペティションTV Films部門に選出・正式出品が決定するなど、早くも世界を席巻中。国内では、4月15日（水）よりTBS『よるのブランチ』内にて放送がスタートし、放送終了後にはYouTubeにて全話無料配信も実施され、 ”ぷくちゅる” な世界観に魅力されるファンを日々拡大している。
このたび、5月27日（水）に放送＆配信となる第7話の場面写真・あらすじ・次回予告映像が公開された。
＜第7話「歯医者はこわくない」あらすじ＞
お母さんに連れて行かれたのは、なんと歯医者！？ 虫歯がバレたら即アウト！ 大慌てでカリエスの部屋を片付けるアメとカリエスだが……。
＞＞＞第7話場面写真をチェック！（写真9点）
そして、主題歌アーティスト「IS：SUE」とのコラボキャラ ”IC：CHU（イッチュ）” による、次回予告映像も公開。本日公開の第7話の次回予告は IC：CHU・ユウキが担当。お見逃しなく。
（C）Tomoki Misato/WIT STUDIO/トゥースフェアリーズ
『PUI PUI モルカー』の見里朝希監督とWIT STUDIO内のストップモーションスタジオ・TORUKUのタッグで贈る新作TVアニメ『キャンディーカリエス』。メインPVの再生回数は260万回を突破、今年6月にフランスで開催されるアヌシー国際アニメーション映画祭の公式コンペティションTV Films部門に選出・正式出品が決定するなど、早くも世界を席巻中。国内では、4月15日（水）よりTBS『よるのブランチ』内にて放送がスタートし、放送終了後にはYouTubeにて全話無料配信も実施され、 ”ぷくちゅる” な世界観に魅力されるファンを日々拡大している。
＜第7話「歯医者はこわくない」あらすじ＞
お母さんに連れて行かれたのは、なんと歯医者！？ 虫歯がバレたら即アウト！ 大慌てでカリエスの部屋を片付けるアメとカリエスだが……。
＞＞＞第7話場面写真をチェック！（写真9点）
そして、主題歌アーティスト「IS：SUE」とのコラボキャラ ”IC：CHU（イッチュ）” による、次回予告映像も公開。本日公開の第7話の次回予告は IC：CHU・ユウキが担当。お見逃しなく。
（C）Tomoki Misato/WIT STUDIO/トゥースフェアリーズ
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