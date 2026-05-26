賀来賢人、伸び悩んだ「辛酸なめ組」の存在を明かす その俳優陣に反響「すげぇメンバーじゃん！」
俳優の賀来賢人（36）が、25日放送の日本テレビ系「しゃべくり007」（毎週月曜 後9：00）にゲスト出演。ブレイクまで伸び悩んだ「辛酸なめ組」の存在を明かし、その俳優を実名で告白した。
【写真】「毎日、メシ行って…」賀来賢人と売れることを誓い合っていた「辛酸なめ組」俳優
賀来は、ブレイクしたきっかけとなった『今日から俺は！！』について「これでダメなら本当にダメだと思ったんで。30歳までに売れなかったら辞めようと思ってたんです」と明かした。
22歳の時、新垣結衣と共演した『らんま1/2』で乱馬役を演じたが、売れずに悔しがったという。そんな中で、周りの同世代の俳優が先に売れたのかを聞かれると「めっちゃめちゃ悔しかったです」と吐露した。
「誰？」とさらに聞かれると「佐藤健、松坂桃李、岡田マー君（将生）。もういっぱいいて全員、ハゲろ！って思ってました笑」と冗談交じりに話した。
後輩についても聞かれ「菅田将暉、山崎賢人（※崎＝たつさき）、全員、ハゲろ！って」と続け、スタジオの笑いを誘っていた。
その間、苦労していた俳優について、賀来は「辛酸なめ組」というグループがあったことを紹介。「仲野太賀、中村倫也とか」と名前を挙げた。これには共演者から「すげぇメンバーじゃん！」と驚いた声を上げていた。
賀来は「みんな、そこそこ、いろいろやってたんですけど、『なぜ、俺たちは注目されない？』って三者三様、いろんな腐り方をしてたと思うんですけど」と振り返った。
現在は大河ドラマに出演している仲野とは『今日から俺は！！』の撮影中に「毎日、メシ行って、飲みに行ってたんですよ。毎日、『絶対、売れるぞ！ 俺たちは』って」と振り返っていた。
【写真】「毎日、メシ行って…」賀来賢人と売れることを誓い合っていた「辛酸なめ組」俳優
賀来は、ブレイクしたきっかけとなった『今日から俺は！！』について「これでダメなら本当にダメだと思ったんで。30歳までに売れなかったら辞めようと思ってたんです」と明かした。
22歳の時、新垣結衣と共演した『らんま1/2』で乱馬役を演じたが、売れずに悔しがったという。そんな中で、周りの同世代の俳優が先に売れたのかを聞かれると「めっちゃめちゃ悔しかったです」と吐露した。
後輩についても聞かれ「菅田将暉、山崎賢人（※崎＝たつさき）、全員、ハゲろ！って」と続け、スタジオの笑いを誘っていた。
その間、苦労していた俳優について、賀来は「辛酸なめ組」というグループがあったことを紹介。「仲野太賀、中村倫也とか」と名前を挙げた。これには共演者から「すげぇメンバーじゃん！」と驚いた声を上げていた。
賀来は「みんな、そこそこ、いろいろやってたんですけど、『なぜ、俺たちは注目されない？』って三者三様、いろんな腐り方をしてたと思うんですけど」と振り返った。
現在は大河ドラマに出演している仲野とは『今日から俺は！！』の撮影中に「毎日、メシ行って、飲みに行ってたんですよ。毎日、『絶対、売れるぞ！ 俺たちは』って」と振り返っていた。