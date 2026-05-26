シソンヌ長谷川、“幅広すぎる”交友関係の理由 ヒコロヒーが衝撃の“からくり”を暴露
タレントのMEGUMIが出演するテレビ朝日のトーク番組『MEGUMIママのいるBar』（毎週月曜 深2：20）が25日深夜に放送され、シソンヌ・長谷川忍とヒコロヒーがゲストとして登場。長谷川の“幅広すぎる”交友関係の理由が明かされた。
【番組カット】驚愕の表情でシソンヌ長谷川の演技を絶賛するヒコロヒー
実は今回が初対面というMEGUMIと長谷川。ヒコロヒーと長谷川は仲が良く、ヒコロヒーは「大好きなお兄さん!!」と普段から長谷川を慕っている。ヒコロヒーは長谷川の交友関係の広さについて、広瀬すずや橋本環奈ら豪華な顔ぶれを挙げ「幅ですよね」と語り、「幅兄（はばにい）」と長谷川を称した。
長谷川は交友関係が広がる理由について「誘われた人と行くことが多い」と明かす一方、ヒコロヒーから長谷川家の“リビング”が居心地抜群だというエピソードが飛び出す。またヒコロヒーは長谷川の妻が「最高」であると語り、「長谷川さんの友達の8割は奥様に会いに来てる」という衝撃の“からくり”が暴露された。1回目は外で食事をしても、2回目以降は長谷川の家に招くと言い「みんな妻と仲良くなる」という。長谷川の妻についてヒコロヒーは「社交的で明るくて美しい。でもノってもくれる!!」と語った。
この話にMEGUMIも「1回ご飯挟まないで、家行っていいですか？」と提案。「ヒコロヒーも一緒に」と話が進み、MEGUMIと2人での食事が実現していなかったというエピソードには「それを何で俺の家で開催するんですか!!」と長谷川がツッコミを入れる場面もみられた。
そして話題は俳優業へ。『九条の大罪』や『正直不動産』など、話題作に出演する長谷川の芝居を「異常に上手い」とMEGUMIが絶賛すると、ヒコロヒーも「コント芝居ではない」と共感する。
また長谷川は、相方・じろうが書くネタを通して、シソンヌならではの“フリが長いコント”によって培われたリアルな芝居論を語っていた。
【番組カット】驚愕の表情でシソンヌ長谷川の演技を絶賛するヒコロヒー
実は今回が初対面というMEGUMIと長谷川。ヒコロヒーと長谷川は仲が良く、ヒコロヒーは「大好きなお兄さん!!」と普段から長谷川を慕っている。ヒコロヒーは長谷川の交友関係の広さについて、広瀬すずや橋本環奈ら豪華な顔ぶれを挙げ「幅ですよね」と語り、「幅兄（はばにい）」と長谷川を称した。
この話にMEGUMIも「1回ご飯挟まないで、家行っていいですか？」と提案。「ヒコロヒーも一緒に」と話が進み、MEGUMIと2人での食事が実現していなかったというエピソードには「それを何で俺の家で開催するんですか!!」と長谷川がツッコミを入れる場面もみられた。
そして話題は俳優業へ。『九条の大罪』や『正直不動産』など、話題作に出演する長谷川の芝居を「異常に上手い」とMEGUMIが絶賛すると、ヒコロヒーも「コント芝居ではない」と共感する。
また長谷川は、相方・じろうが書くネタを通して、シソンヌならではの“フリが長いコント”によって培われたリアルな芝居論を語っていた。