『コジコジ駅弁』登場！『ちびまる子ちゃん』各キャラのおにぎり・パン・スイーツなど写真公開
JR東海リテイリング・プラスは、6月9日から7月6日まで、漫画家・さくらももこさんの代表作『ちびまる子ちゃん』と『コジコジ』とコラボした「まる子とコジコジコラボキャンペーン ーちょっといい旅はじまるよ。―」を開催する。
【写真】メルヘンすぎる『コジコジ駅弁』！『ちびまる子ちゃん』のパン＆おにぎりなど
「ちびまる子ちゃん」キャラクターと「コジコジ」キャラクターが駅や電車の中で楽しむイラストは、コラボキャンペーン限定の描き下ろし。描き下ろしデザインを使用したコジコジとのコラボ駅弁・オリジナルグッズや、各キャラクターをイメージしたおにぎり・サンドイッチ・スイーツ・菓子パンを販売する。キャンペーン期間中、サントリー飲料を2本同時購入するとオリジナル缶バッジがプレゼントされる。
＜キャンペーン概要＞
開催期間：2026年6月9日(火)〜 2026年7月6日(月)
開催場所：東京駅〜新大阪駅の「PLUSTA」「Bellmart」
「ベルマートキヨスク」「グランドキヨスク」「ギフトキヨスク」「キヨスク」「プレシャスデリ」「プレシャスデリ＆ギフト」「デリカステーション」※一部取扱いのない商品がある店舗もございます。
展開商品数：18品
■コジコジも大満足！？「コジコジ駅弁」が登場！
旅先でもコジコジのメルヘンな世界観をお楽しみいただける「コジコジ駅弁」を販売いたします。コジコジも「じゃあ全部 全部一番好き」とつい言ってしまうようなオリジナルメニューをご用意しました。パッケージデザイン・箸袋・お品書きは、本キャンペーン限定のオリジナル仕様です。さらにノベルティとして、描き下ろしデザインを使用したオリジナルクリアファイル(A6サイズ・全5種)を、ランダムで1枚封入いたします。
■ 各キャラクターをイメージしたおにぎり・サンドイッチ・スイーツ・パンが登場！
ちびまる子ちゃん・コジコジのキャラクターをイメージしたメニュー・オリジナルラベルを貼付した限定商品が登場します。日々の食事のおともや、電車での旅のおともにぴったりなラインナップです。
・おむすび(しば漬け) 168円
白だしと塩で炊いたご飯にしば漬けと白ゴマとゆかりを混ぜました。
・米サンド(照焼チキンマヨネーズ) 380円
照り焼きソースをたっぷり絡めた鶏もも肉にキャベツマヨを添えました。子供も好きな味付けになっています。
・チャーシュー高菜おむすび(ナルト巻) 230円
チャーシューと高菜の混ぜご飯に丸尾君の眼鏡をイメージしたナルト巻をトッピングしました。
・ローストチキンサンド(和風オニオンソース) 390円
オニオンドレッシングと醤油たれ、玉ねぎみじん炒めを合わせた和風オニオンソースにローストチキンを合わせました。
・港シフォン ロイヤルミルクティー 410円
花輪クンをイメージした豊かな紅茶の風味が香るふわふわのシフォン生地に、ロイヤルミルクティークリームをはさんだシフォンケーキです。
・のっぽパン(クリーム) ちびまる子ちゃん 189円
34cmの細長いコッペパンにミルククリームをサンド。ちょっぴりユーモラスなキリンのキャラクターとともに、静岡県民に愛され続ける大人気のソウルフードです。
・煎茶風味おにぎり(昆布) 200円
煎茶粉末入りのご飯に昆布の佃煮をトッピングしました。
・オムレツサンド 380円
次郎をイメージした彩りのオムレツサンド。赤・黄・緑の3色のピーマンとハムを入れほんのり甘めに仕上げています。
・マフィン りんごとキャラメル 230円
キャラメル味の生地にりんごの食感を感じるミニマフィンは、アクセントにピンクペッパーをトッピングした不思議だけど良い香りが口に広がる一品。
■描き下ろしイラストを使用したオリジナルグッズが登場！
・【コジコジ】トレーディングミニ巾着
単品 880円／BOX 5,280円
・【まる子とコジコジ】トレーディングアクリルキーホルダー
単品 770円／BOX 4,620円
・【コジコジ】マスコット「電車ごっこ」カラビナ付き 2,860円
・【コジコジ】EVAスライダーケース2個セット 1,320円
W120×H125×D50mm／W160×H160×D50mm
・【まる子とコジコジ】エコマルシェバッグ 2,530円
表面／ポケットデザイン表面／ポケットデザイン裏面
・【まる子とコジコジ】ハンドタオル 880円
・【まる子とコジコジ】ステッカーセット 880円
・【まる子とコジコジ】ラゲッジタグ 1,430円
【写真】メルヘンすぎる『コジコジ駅弁』！『ちびまる子ちゃん』のパン＆おにぎりなど
「ちびまる子ちゃん」キャラクターと「コジコジ」キャラクターが駅や電車の中で楽しむイラストは、コラボキャンペーン限定の描き下ろし。描き下ろしデザインを使用したコジコジとのコラボ駅弁・オリジナルグッズや、各キャラクターをイメージしたおにぎり・サンドイッチ・スイーツ・菓子パンを販売する。キャンペーン期間中、サントリー飲料を2本同時購入するとオリジナル缶バッジがプレゼントされる。
開催期間：2026年6月9日(火)〜 2026年7月6日(月)
開催場所：東京駅〜新大阪駅の「PLUSTA」「Bellmart」
「ベルマートキヨスク」「グランドキヨスク」「ギフトキヨスク」「キヨスク」「プレシャスデリ」「プレシャスデリ＆ギフト」「デリカステーション」※一部取扱いのない商品がある店舗もございます。
展開商品数：18品
■コジコジも大満足！？「コジコジ駅弁」が登場！
旅先でもコジコジのメルヘンな世界観をお楽しみいただける「コジコジ駅弁」を販売いたします。コジコジも「じゃあ全部 全部一番好き」とつい言ってしまうようなオリジナルメニューをご用意しました。パッケージデザイン・箸袋・お品書きは、本キャンペーン限定のオリジナル仕様です。さらにノベルティとして、描き下ろしデザインを使用したオリジナルクリアファイル(A6サイズ・全5種)を、ランダムで1枚封入いたします。
■ 各キャラクターをイメージしたおにぎり・サンドイッチ・スイーツ・パンが登場！
ちびまる子ちゃん・コジコジのキャラクターをイメージしたメニュー・オリジナルラベルを貼付した限定商品が登場します。日々の食事のおともや、電車での旅のおともにぴったりなラインナップです。
・おむすび(しば漬け) 168円
白だしと塩で炊いたご飯にしば漬けと白ゴマとゆかりを混ぜました。
・米サンド(照焼チキンマヨネーズ) 380円
照り焼きソースをたっぷり絡めた鶏もも肉にキャベツマヨを添えました。子供も好きな味付けになっています。
・チャーシュー高菜おむすび(ナルト巻) 230円
チャーシューと高菜の混ぜご飯に丸尾君の眼鏡をイメージしたナルト巻をトッピングしました。
・ローストチキンサンド(和風オニオンソース) 390円
オニオンドレッシングと醤油たれ、玉ねぎみじん炒めを合わせた和風オニオンソースにローストチキンを合わせました。
・港シフォン ロイヤルミルクティー 410円
花輪クンをイメージした豊かな紅茶の風味が香るふわふわのシフォン生地に、ロイヤルミルクティークリームをはさんだシフォンケーキです。
・のっぽパン(クリーム) ちびまる子ちゃん 189円
34cmの細長いコッペパンにミルククリームをサンド。ちょっぴりユーモラスなキリンのキャラクターとともに、静岡県民に愛され続ける大人気のソウルフードです。
・煎茶風味おにぎり(昆布) 200円
煎茶粉末入りのご飯に昆布の佃煮をトッピングしました。
・オムレツサンド 380円
次郎をイメージした彩りのオムレツサンド。赤・黄・緑の3色のピーマンとハムを入れほんのり甘めに仕上げています。
・マフィン りんごとキャラメル 230円
キャラメル味の生地にりんごの食感を感じるミニマフィンは、アクセントにピンクペッパーをトッピングした不思議だけど良い香りが口に広がる一品。
■描き下ろしイラストを使用したオリジナルグッズが登場！
・【コジコジ】トレーディングミニ巾着
単品 880円／BOX 5,280円
・【まる子とコジコジ】トレーディングアクリルキーホルダー
単品 770円／BOX 4,620円
・【コジコジ】マスコット「電車ごっこ」カラビナ付き 2,860円
・【コジコジ】EVAスライダーケース2個セット 1,320円
W120×H125×D50mm／W160×H160×D50mm
・【まる子とコジコジ】エコマルシェバッグ 2,530円
表面／ポケットデザイン表面／ポケットデザイン裏面
・【まる子とコジコジ】ハンドタオル 880円
・【まる子とコジコジ】ステッカーセット 880円
・【まる子とコジコジ】ラゲッジタグ 1,430円
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