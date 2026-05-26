【スターバックス】ペットボトルコーヒー”COFFEE OF THE DAY”がリニューアル発売♪

2026年5月19日(火)より、スターバックスのペットボトル コーヒー”スターバックス® COFFEE OF THE DAY ブラック”と”スターバックス®COFFEE OF THE DAY カフェラテ”が発売♪気軽にどこでもスターバックスの本格的なコーヒーのシリーズが容量もアップし、さらに美味しくなってリニューアル。全国のスーパーマーケット・コンビニエンスストアなどで販売しています♪

スターバックス厳選のこだわりのコーヒー豆

スターバックス® COFFEE OF THE DAYのシリーズは、”こころ 満たす味わいで、今日をいい日に。”という新しいコンセプトで、手軽にコーヒーを楽しめてカフェにいるような気分になれるペットボトル入りのコーヒーです!

今回のリニューアルではコーヒー豆本来の豊かな風味や香りなどをしっかり感じられるようになり、内容量も30mlアップしています。

パッケージは、ブランドを象徴するロゴが中央に大きく配置されています。COFFEE OF THE DAY ブラックはブランドカラーの緑色の帯、COFFEE OF THE DAY カフェラテは黄土色の帯と、コーヒー豆のイラストが描かれたシンプルなパッケージデザインになっています。

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COFFEE OF THE DAY ブラック



厳選されたコーヒー豆を使用したブラック無糖コーヒー。蓋を開けた瞬間からコーヒーの香ばしい香りが広がります。コーヒー豆は深めにローストされていて、豊かな風味に香ばしさをしっかり感じます!

今回のリニューアルでエスプレッソアロマを使用していて、コーヒーのより深みのある香りを楽しめて、程よい苦みとスッキリした後味が楽しめます。優しい苦みなのでブラックコーヒーが苦手な方でも挑戦しやすい味わいになっています。

COFFEE OF THE DAY カフェラテ

クリーミーで豊かな味わいのカフェラテ。深めにローストしたコーヒー豆に優しいミルクの甘さが合わさっています。まろやかな口当たりでコーヒーの豊かな風味やコク・香ばしさもしっかり感じ、コーヒーの存在感がしっかり残っています。

そしてミルクのコクもあり、後味もカフェラテの余韻が残ります!スターバックスの コーヒーが好きな人はぜひ飲んでみてください♪

商品情報

スターバックス® COFFEE OF THE DAY ブラック

･発売エリア：全国

･発売期日：2026年5月19日(火)

･希望小売価格：220円(税別)

･賞味期限：13ヵ月

･容量：480ml

スターバックス®COFFEE OF THE DAY カフェラテ

･発売エリア：全国

･発売期日：2026年5月19日(火)

･希望小売価格：230円(税別)

･賞味期限：13ヵ月

･容量：480ml

※本記事は個人の感想に基づいたものです。味の感じ方には個人差がありますのでご了承ください。

※一部の店舗では、お取扱いがない場合がございます。