「ドジャース５−３ロッキーズ」（２５日、ロサンゼルス）

左肘手術のリハビリのため、開幕から負傷者リストに入っていたキケ・ヘルナンデス内野手が「９番・三塁」で戦列復帰。三回の第１打席で左翼線へ先制の適時二塁打を放つなど、２打数２安打１打点でチームの勝利に貢献した。奇しくもこの日は長男誕生から３カ月の節目の日だった。

妻・マリアナさんは「３カ月」と記し、試合前に長男の写真をＳＮＳで公開。目元や顔つきはキケそっくりで、長女のペネロペちゃんと楽しく遊ぶシーンもあった。

キケは３月上旬に自信のインスタグラムで第２子となる長男が誕生したことを発表していた。「ペネロペがお姉ちゃんになった日！」として、期日は伏せられていたが、２月末日とされていたなか、復帰の日と生誕３カ月の節目が重なった。

キケはファンの間で絶大な人気を誇るベテランユーティリティー選手。この日もスタメン発表時に大歓声が沸き起こり、三回にネクストから打席に向かうとスタンドから大きな歓声と拍手で迎えられた。

１ボールから内角低めの１４６キロ直球を鋭く振り抜くと、打球は三塁線を破ってファウルエリアを転々。一走のキム・ヘソンを生還させる適時二塁打。さらに五回の第２打席では三塁へボテボテの内野ゴロを放ち、全力疾走で内野安打へと変えた。七回の第３打席で代打・ラッシングが告げられ途中交代となったが、２打数２安打の鮮烈な復帰戦だった。

メジャー１３年目のキケは昨季、左肘のけがで９２試合の出場にとどまり、打率・２０３、１０本塁打、３５打点と精彩を欠いた。しかし、ポストシーズンでは不振のコンフォートに代わって左翼で起用され、全１７試合に出場し、攻守にわたる活躍で球団史上初の連覇に大きく貢献した。シリーズ終了後の１１月に左肘手術を受けた。