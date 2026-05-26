24時間以内に台風に発達か ″台風のたまご″ ＝熱帯低気圧が発生 このあとの勢力と進路を詳しく 今後は沖縄方面に向かうか 今後の全国の天気を画像で 気象庁
熱帯低気圧 a
2026年5月26日13時5分発表 気象庁
26日12時の実況
種別 熱帯低気圧
大きさ -
強さ -
存在地域 カロリン諸島
中心位置 北緯8度25分 (8.4度)
東経140度25分 (140.4度)
進行方向、速さ 西北西 ゆっくり
中心気圧 1004 hPa
中心付近の最大風速 15 m/s (30 kt)
最大瞬間風速 23 m/s (45 kt)
27日12時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 カロリン諸島
予報円の中心 北緯9度30分 (9.5度)
東経137度20分 (137.3度)
進行方向、速さ 西北西 15 km/h (8 kt)
中心気圧 1002 hPa
中心付近の最大風速 18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速 25 m/s (50 kt)
予報円の半径 130 km (70 NM)
28日9時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 フィリピンの東
予報円の中心 北緯12度20分 (12.3度)
東経136度00分 (136.0度)
進行方向、速さ 北北西 15 km/h (9 kt)
中心気圧 998 hPa
中心付近の最大風速 23 m/s (45 kt)
最大瞬間風速 35 m/s (65 kt)
予報円の半径 200 km (110 NM)
29日9時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 フィリピンの東
予報円の中心 北緯15度10分 (15.2度)
東経134度25分 (134.4度)
進行方向、速さ 北北西 15 km/h (8 kt)
中心気圧 990 hPa
中心付近の最大風速 30 m/s (55 kt)
最大瞬間風速 40 m/s (80 kt)
予報円の半径 260 km (140 NM)
暴風警戒域 全域 330 km (180 NM)
30日9時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 フィリピンの東
予報円の中心 北緯17度50分 (17.8度)
東経132度20分 (132.3度)
進行方向、速さ 北西 15 km/h (8 kt)
中心気圧 985 hPa
中心付近の最大風速 30 m/s (55 kt)
最大瞬間風速 40 m/s (80 kt)
予報円の半径 330 km (180 NM)
暴風警戒域 全域 430 km (230 NM)
31日9時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 日本の南
予報円の中心 北緯20度20分 (20.3度)
東経130度35分 (130.6度)
進行方向、速さ 北北西 15 km/h (7 kt)
中心気圧 980 hPa
中心付近の最大風速 30 m/s (60 kt)
最大瞬間風速 45 m/s (85 kt)
予報円の半径 440 km (240 NM)
暴風警戒域 全域 560 km (300 NM)
■今後の全国の天気を地方ごとに（画像）
画像はTBS NEWS DIG Powered by JNNより