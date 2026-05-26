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熱帯低気圧 a

【画像】台風進路、今後の全国の天気

2026年5月26日13時5分発表　気象庁

26日12時の実況

種別    熱帯低気圧
大きさ    -
強さ    -
存在地域    カロリン諸島
中心位置    北緯8度25分 (8.4度)
東経140度25分 (140.4度)
進行方向、速さ    西北西 ゆっくり
中心気圧    1004 hPa
中心付近の最大風速    15 m/s (30 kt)
最大瞬間風速    23 m/s (45 kt)

27日12時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    カロリン諸島
予報円の中心    北緯9度30分 (9.5度)
東経137度20分 (137.3度)
進行方向、速さ    西北西 15 km/h (8 kt)
中心気圧    1002 hPa
中心付近の最大風速    18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速    25 m/s (50 kt)
予報円の半径    130 km (70 NM)

28日9時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    フィリピンの東
予報円の中心    北緯12度20分 (12.3度)
東経136度00分 (136.0度)
進行方向、速さ    北北西 15 km/h (9 kt)
中心気圧    998 hPa
中心付近の最大風速    23 m/s (45 kt)
最大瞬間風速    35 m/s (65 kt)
予報円の半径    200 km (110 NM)

29日9時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    フィリピンの東
予報円の中心    北緯15度10分 (15.2度)
東経134度25分 (134.4度)
進行方向、速さ    北北西 15 km/h (8 kt)
中心気圧    990 hPa
中心付近の最大風速    30 m/s (55 kt)
最大瞬間風速    40 m/s (80 kt)
予報円の半径    260 km (140 NM)
暴風警戒域    全域 330 km (180 NM)

30日9時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    フィリピンの東
予報円の中心    北緯17度50分 (17.8度)
東経132度20分 (132.3度)
進行方向、速さ    北西 15 km/h (8 kt)
中心気圧    985 hPa
中心付近の最大風速    30 m/s (55 kt)
最大瞬間風速    40 m/s (80 kt)
予報円の半径    330 km (180 NM)
暴風警戒域    全域 430 km (230 NM)

31日9時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    日本の南
予報円の中心    北緯20度20分 (20.3度)
東経130度35分 (130.6度)
進行方向、速さ    北北西 15 km/h (7 kt)
中心気圧    980 hPa
中心付近の最大風速    30 m/s (60 kt)
最大瞬間風速    45 m/s (85 kt)
予報円の半径    440 km (240 NM)
暴風警戒域    全域 560 km (300 NM)
 

■今後の全国の天気を地方ごとに（画像）

画像はTBS NEWS DIG Powered by JNNより