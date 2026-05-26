オレオレ詐欺 孫、店主、孫の先輩の息子、上司の娘…“複数の人物”が接触 山形市80代女性が310万円だまし取られる（山形）
今年４月、山形市に住む８０代の女性が現金３１０万円をだまし取られる詐欺被害にあいました。孫を名乗る電話から始まり、詝複数の人物詝が女性に接触したようです。
警察によりますと、今年４月、山形市に住む８０代の女性の家に、女性の孫を名乗る男から、「喫茶店で職場のお金が入っていたカバンをなくしてしまった」「なくしてしまったお金を立て替えてほしい」などと電話がありました。
電話の途中で、「喫茶店の店主キノシタ」からも、電話で孫がカバンをなくしたことについて説明を受けました。
女性はこれらの話を信用し、その後自宅を訪ねてきた「孫の先輩の息子のジュン」を名乗る男に現金２１０万円を手渡したということです。
さらに翌日、孫を名乗る男から「さらにお金を貸してほしい」などと電話があり、自宅近くで「上司の娘」を名乗る女に現金１００万円を手渡しました。
その後、警察の捜査により被害が明らかになったということです。
この被害は、犯人が親族などを装い金銭をだまし取る「オレオレ詐欺」という手口の特殊詐欺です。
警察は、電話でお金の話が出たら一度電話を切り、家族に確認するか、警察に相談するよう注意を呼び掛けています。