今年４月、山形市に住む８０代の女性が現金３１０万円をだまし取られる詐欺被害にあいました。孫を名乗る電話から始まり、詝複数の人物詝が女性に接触したようです。

警察によりますと、今年４月、山形市に住む８０代の女性の家に、女性の孫を名乗る男から、「喫茶店で職場のお金が入っていたカバンをなくしてしまった」「なくしてしまったお金を立て替えてほしい」などと電話がありました。

電話の途中で、「喫茶店の店主キノシタ」からも、電話で孫がカバンをなくしたことについて説明を受けました。

女性はこれらの話を信用し、その後自宅を訪ねてきた「孫の先輩の息子のジュン」を名乗る男に現金２１０万円を手渡したということです。

さらに翌日、孫を名乗る男から「さらにお金を貸してほしい」などと電話があり、自宅近くで「上司の娘」を名乗る女に現金１００万円を手渡しました。

その後、警察の捜査により被害が明らかになったということです。

この被害は、犯人が親族などを装い金銭をだまし取る「オレオレ詐欺」という手口の特殊詐欺です。

警察は、電話でお金の話が出たら一度電話を切り、家族に確認するか、警察に相談するよう注意を呼び掛けています。