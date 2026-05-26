岡田准一、中村俊輔とドリブル1対1実現 サッカーを“武術”の視点で紹介
武術の心得がある「武術翻訳家」岡田准一と、格闘技通のケンドーコバヤシがＭＣをつとめる、NHKの武術トークバラエティー『明鏡止水』の“FIFAワールドカップ スペシャル”が6月5日午後10時〜10時45分（総合テレビ）で放送される。日本時間6月12日にアメリカ・カナダ・メキシコで開幕するFIFAワールドカップ2026に先駆け、番組には日本サッカー界のレジェンドたちが登場する。
【番組カット】神経研ぎ澄ませ…中村俊輔との一対一に挑む岡田准一
中村俊輔はドリブル、柿谷曜一朗はトラッピング、中澤祐二はディフェンスの神業をそれぞれ披露し、サッカージャーナリストの中西哲生は「サッカー選手のための身体操作の極意」を公開。武術界からは古流剣術、太極拳、空手の達人が集結し、サッカープレイヤーの身体操作について武術の視点から紐解く45分間となっている。
番組では中村とMCである岡田がドリブルで１対１を行ったり、ゲストの正源司陽子（日向坂46）が太極拳の姿勢の強さを体感したりと、『明鏡止水』ならではの多くの実践を伴った解説を楽しめる。
岡田は「常に動き続けながら、騙す・裏を突くといった駆け引きも含め、奥の深い競技だと思います。武術的にいう『崩し』という概念が非常に重要だと感じました。フェイントなど、すべては『崩す』ことにつながっている。競技のコアな部分を武術の視点から見ることで、サッカー選手の動きや考え方をより深く理解できると思います」とコメントを寄せた。
中村俊輔はドリブル、柿谷曜一朗はトラッピング、中澤祐二はディフェンスの神業をそれぞれ披露し、サッカージャーナリストの中西哲生は「サッカー選手のための身体操作の極意」を公開。武術界からは古流剣術、太極拳、空手の達人が集結し、サッカープレイヤーの身体操作について武術の視点から紐解く45分間となっている。
番組では中村とMCである岡田がドリブルで１対１を行ったり、ゲストの正源司陽子（日向坂46）が太極拳の姿勢の強さを体感したりと、『明鏡止水』ならではの多くの実践を伴った解説を楽しめる。
岡田は「常に動き続けながら、騙す・裏を突くといった駆け引きも含め、奥の深い競技だと思います。武術的にいう『崩し』という概念が非常に重要だと感じました。フェイントなど、すべては『崩す』ことにつながっている。競技のコアな部分を武術の視点から見ることで、サッカー選手の動きや考え方をより深く理解できると思います」とコメントを寄せた。