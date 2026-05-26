今年第1子出産・松村沙友理、阿部慎之助前監督を巡る騒動に言及 有名人家族特有の環境を推し量る
元乃木坂46で俳優・タレントの松村沙友理（33）が、26日放送の読売テレビ・日本テレビ系昼のワイド番組『情報ライブ ミヤネ屋』（月〜金 後1：55〜）に出演。同日にプロ野球・読売ジャイアンツの監督を辞任した阿部慎之助氏をめぐる一連の騒動に言及した。
【写真】球界激震…阿部慎之助氏、釈放時の様子
阿部前監督は25日、自宅で娘（18）に暴力を振るったとして、警視庁渋谷署が暴行容疑で現行犯逮捕。翌26日午前0時すぎに釈放されていたが、同日、監督を辞任することが伝えられた。
番組では冒頭からこのニュースを詳報。阿部前監督の娘がチャットGPTに相談して児童相談所に通報したことなどを伝えた。今年3月に第1子を出産した松村もスタジオで神妙な面持ちで見守った。
コメントを求められた松村は「本当は18歳だったら友だちに相談するのが先なのかなと思うんですけど、今の時代なんでもチャットGPTで相談するし、私も何かあったら相談しちゃいます」と述べた。
続けて「お父さんが有名な方というのもあって、気軽に友達にも相談もできない。匿名でできるのなら気軽な気持ちで相談してみようと思ったことが大事になってしまったという可能性もありますし、（家族の間のできごとで）分からないですね」と推し量った。
子どもが生まれたばかりの松村はチャットGPTに相談することが多いといい「子育て初心者なので、なんでも子どものことはちょっと咳してたら“大丈夫ですか”とか何でも聞いちゃうので、状況はわかりますね」と理解を示した。
さらに「文字で見ると、電話しなきゃという気持ちになる。長女の方も色々混乱していたでしょうし、あれやらなきゃこれやらなきゃと、けっこう迫られていた状況なのかな」と推察した。
【写真】球界激震…阿部慎之助氏、釈放時の様子
阿部前監督は25日、自宅で娘（18）に暴力を振るったとして、警視庁渋谷署が暴行容疑で現行犯逮捕。翌26日午前0時すぎに釈放されていたが、同日、監督を辞任することが伝えられた。
コメントを求められた松村は「本当は18歳だったら友だちに相談するのが先なのかなと思うんですけど、今の時代なんでもチャットGPTで相談するし、私も何かあったら相談しちゃいます」と述べた。
続けて「お父さんが有名な方というのもあって、気軽に友達にも相談もできない。匿名でできるのなら気軽な気持ちで相談してみようと思ったことが大事になってしまったという可能性もありますし、（家族の間のできごとで）分からないですね」と推し量った。
子どもが生まれたばかりの松村はチャットGPTに相談することが多いといい「子育て初心者なので、なんでも子どものことはちょっと咳してたら“大丈夫ですか”とか何でも聞いちゃうので、状況はわかりますね」と理解を示した。
さらに「文字で見ると、電話しなきゃという気持ちになる。長女の方も色々混乱していたでしょうし、あれやらなきゃこれやらなきゃと、けっこう迫られていた状況なのかな」と推察した。