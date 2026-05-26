声優・林原めぐみ（59）が26日、公式ブログを更新。4月18日に61歳で死去した声優の山崎和佳奈（やまざき・わかな）さんの訃報を受け、胸中をつづった。

林原は24日深夜放送のTBSラジオ「林原めぐみのTokyo Boogie Night」（日曜深夜0・00）にパーソナリティーとして出演。番組のエンディングでリスナーからのメールを紹介する中で「本当に本当にたくさんいただきました。心して読みます」と切り出し、山崎さんの訃報に触れた。

「名探偵コナンの毛利蘭役の山崎和佳奈さんがお空へ行かれたのを知りました、ショックです。61歳は若いです。病気療養中とのことでした。復帰されると信じていただけに本当に残念です。心よりご冥福お祈りしたいと思います」と、涙で声を詰まらせながら、リスナーからのメールを読みあげた。

この日更新したブログでは、「私自身はまだ何一つ言葉にはできませんが番組の最後に長年番組を支えてくれている沢山のリスナーさんからのメッセージを代表してお一人読ませて頂いています」と、冠ラジオでリスナーからのメッセージを代読したことに言及。

続けて「SNSへの投稿は便利さ、早さありがたさ励ましや救いと同時に一部を切り取られたり言っていなくても言ったかのように曲がって伝わってしまったり各国の言葉に翻訳され真意とは別の方向に膨らんでしまったり憶測が一人歩きしてしまったりとゆう局面と背中合わせです」とし、「故に私自身の気持ちを投稿することは致しませんが、何卒ご理解の程お願い申し上げます」と呼びかけていた。

山崎さんの所属事務所「青二プロダクション」は今月15日、「かねてより病気療養中でしたが薬石効なく2026年4月18日永眠いたしました ここに生前賜りましたご厚誼を深謝し謹んでご通知申し上げます」と、山崎さんの訃報を伝えた。

山崎さんは2月16日に所属事務所を通じ、「現在病気療養中のため、医師の指示のもと、当面の間、すべての活動を休止させていただくこととなりました」と発表していた。