読売巨人軍の阿部慎之助監督（47）が18歳の長女への暴行容疑で警視庁に現行犯逮捕された。阿部容疑者は26日未明に釈放され、同午前に巨人軍の山口寿一オーナーと面会し、監督を辞任すると申し入れ、受理された。報道陣の取材に応じ、「伝統ある巨人軍の監督の名を汚した」と謝罪したが、今回の事件は球界のみならず、ごく普通の父親世代に大きな衝撃を与えている。

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25日午後7時過ぎ、この長女と15歳の次女が姉妹喧嘩を始め、仲裁に入った阿部容疑者は、強く言い返してきた長女の態度にカッとなり、胸ぐらをつかんで押し倒すなどの暴行を働いたとされる。目立った外傷はなかったが、長女はすぐにスマートフォンでチャットGPTに「これはDVに当たるか」などとアドバイスを求め、「すぐに専門機関に相談してください」といった回答だったため、児童相談所へ連絡。通報を受けた児童相談所が警視庁に引き継ぎ、警察官が駆けつけて現行犯逮捕となったとされる。阿部容疑者は「娘が生意気なことを言うのでつい手が出てしまった」と容疑を認め、呼気からもアルコールが検出された。

「阿部監督は試合中にマウンドに歩みより、ピッチャーの頭をポカリとやったこともありますが、家族思いで知られ、引退セレモニーでは長女、次女と手をつないで登場し、仲良し親子と報じられていました。その長女がAIを相談相手にして、結果的に父親を警察沙汰にしたのですから、関係者ならずとも驚きを隠せないでいます」

とは、スポーツ紙デスク。

「とりわけ子育て中の父親世代からは、『子どものきょうだい喧嘩を止めただけで逮捕される時代なのか』『チャットGPTが仲裁役だなんて、もう父親の存在意義はないのか』などと不安の声が相次いでいます。華やかなプロ野球界でのことで注目されてますが、躾だと親が主張しても、子どもへの体罰はDVとして法律で禁止されていますし、令和の親世代には一般家庭でも十分に起こり得る、現代的リスクなのです。父親の危機を問いかける事件の様相も見せ始めていますね」（同）

■核家族化と、暴力を知らない若者たちが当たり前の家族と社会模様

警察庁の発表によると、2025年に警察が虐待の疑いで児童相談所に通告した18歳未満の子どもは12万2588人。そのうち摘発件数は2592件で、事件化した虐待の被害児童数は2647人。いずれも過去2番目で被害が高止まりしている。DVや虐待の定義が厳格化されたことで、昔なら「親の躾」として見過ごされたような口論や軽い体罰であれ、今は「暴行」として警察沙汰になることもあるようだ。

「阿部監督も、現代に多い核家族であることとの関連も一部で指摘されています。おばあちゃんらが家にいえば『手を上げちゃダメ』と制止し、たしなめることもできたかもしれない。子どもにしても、AIより前に、おばあちゃんがいたら、相談するでしょう。また今の若い世代は生まれてから一度も殴られることなく、そのまま30代、40代になったという人も増えています。阿部監督の家庭生活は分かりませんが、ちょっとしたトラブルで、大事になりかねない。親子関係のあり方、セーフティーネットの欠如などの問題が背景に横たわっているのです」（介護関係者）

家族心理に詳しいカウンセラーなどによると、ストレス社会で父親世代にもイライラが溜まりやすい上、子どもが権利意識を強く持つようになり、実際のところ、ちょっとした衝突でも「DV」として扱われ、警察庁などのデータでも家庭内暴力関連の相談は年々増加傾向にあるそうだ。

その後、阿部容疑者は謝罪会見を行い、代理人を通じて長女の手紙が公表され、「殴る、蹴るといった事実はない」と報道内容の一部を否定。警察と児相を巻き込んだ“壮大なる親子ゲンカ”は収束をみたようだが、巨人軍はこれから前途多難だ。

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巨人軍の監督を辞任した阿部慎之助容疑者には、監督時代からパワハラの懸念が囁かれていた。関連記事【もっと読む】『巨人・阿部監督が長女への暴行で現行犯逮捕、“パワハラ気質”が最悪の形で露呈』で詳しく報じている。