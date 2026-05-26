やせる体のカギは「口の中」にあり！専門家オススメの代謝を落とさないための朝・夜の新習慣【新脂肪肝 代謝復活ダイエット】

MASLDの予防【“やせる体”を阻む「菌」を撃退する】

それには…

歯周病菌を飲み込まない／腸内の悪玉菌を増やさない

ことがすべて

口内の菌のバランスがダイエットのカギを握っているといっても過言ではありません。このバランスを保つことで腸内環境も整うので、「不要な菌は撃退する」「やせるために必要な菌を増やす」そんな習慣を身につけてください。

Try!「朝起きてすぐの舌みがき＆歯みがき」

【ポイント】

・就寝中にたまった歯周病菌は、起きてすぐに洗い流す

・起床直後と就寝直前がポイント

・口内の歯周病菌を増やさないことがやせる近道

・細菌が繁殖しやすい「舌」をしっかりケア

ほかにも腸活効果を発揮する「発酵食品×食物繊維×オリゴ糖」が最強の組み合わせ

歯周病菌を飲み込まない「朝イチ舌みがき＆歯みがき」

寝ている間に増えた歯周病菌は朝イチに撃退！

寝ている間は唾液の分泌が減少し、口内の細菌がどんどん増えています。つまり、１日の中で最も菌が多く繁殖しているタイミングは起床直後。健康のための朝イチ白湯なども流行っていますが、口内ケアをせずに飲み物を飲んだり唾液を飲み込むと、歯周病菌などの悪玉菌が体内に入り、腸や肝臓に悪影響を与えて代謝が低下し、やせにくい体をつくってしまいます。

起きてすぐの舌みがき＆歯みがきを、ぜひルーティンにしてください。夜寝る前のルーティンと合わせるとダイエットの効率が上がります。

歯周病菌をためない朝・夜のルーティン

朝（１） 起床後すぐに舌をみがく

寝起きの口内の中でも、舌の上は菌が特に多い場所。何もせずに朝イチ白湯、コーヒーなどで口内細菌を飲み込まないことが大切です。

朝（２） しっかりと歯をみがく

何かを食べる前、朝イチにしっかりと歯みがきをすることが重要です。

【ポイント】

時間がない朝は、朝イチ歯みがき1回でもOKです。気になる方は食後に軽くみがきましょう。

夜（１） 歯間ブラシやフロスで歯間の汚れをとる

歯と歯の間の歯垢（プラーク）や食べかすは、歯ブラシだけではとり除けないため、歯みがき前にしっかりと行いましょう。先に汚れをとることで、その後の歯みがきの効果も高まります。

夜（２） しっかりと歯をみがく

寝ている間に菌を増殖させないためにも、寝る前にきちんと汚れをとり除くことが大切です。

【ポイント】

お酒を飲む方は、水分を補給してから寝ましょう。アルコールの利尿作用によって脱水状態になると口の中の水分量も減り、口内で菌が増殖しやすいからです。

舌みがきをやらないとすべて意味なし

舌の表面は細菌の絶好のたまり場

舌は最も細菌が繁殖しやすい場所。舌表面には、舌乳頭（ぜつにゅうとう）によってつくられた凹凸が無数にあり、その溝は空気が届きにくいため、歯周病菌の大半を占める嫌気性菌には居心地がいいのです。はがれ落ちた粘膜や食べカスなど、細菌のエサも揃っています。そのまま放置しておくと、細菌が白いかたまりの「舌苔（ぜったい）」となり、舌の表面を覆ってしまいます。

舌苔は歯周病や口臭の原因になるので要注意。歯をみがいても、舌が汚れていたら口内環境は悪化します。舌みがきは1日1回、起床直後に歯みがきとあわせて行うのがおすすめです。舌はデリケートなので、専用の舌ブラシを使いましょう。

舌の上に菌が多い

正しいみがき方

舌はとてもデリケートで傷つきやすいので、軽くでも歯ブラシでみがくのはNG です。歯ブラシでみがくと炎症を起こし、逆効果となることも。専用のブラシを使いましょう。

（Ｑ）どのブラシがおすすめですか？ （Ａ）自分にあっていればどれでも問題ありません

舌みがき用のブラシはいくつか種類がありますが、素材もサイズもそれぞれなので好みのものを使用してください。

（Ｑ）歯みがき粉を使ってもいいですか？ （Ａ）水で濡らしたブラシで行いましょう

歯みがき粉を使用して舌みがきを行うと、舌を刺激して傷つける恐れがあります。口臭が気になったりする場合は、 舌みがき用のジェルなどがあるので、そちらの使用をおすすめします。

【出典】『新脂肪肝 代謝復活ダイエット』著：栗原毅・栗原丈徳、イラスト：てらいまき

【著者紹介】

栗原 毅（くりはら・たけし）

1951年、新潟県生まれ。北里大学医学部卒業。前東京女子医科大学教授、前慶應義塾大学大学院教授。現在は栗原クリニック 東京・日本橋の院長を務める。日本肝臓学会肝臓専門医。治療だけでなく予防にも力を入れている。血液サラサラの提唱者のひとり。『ズボラでもラクラク！ 内臓脂肪がスルッと落ちる 超悪玉コレステロールも減らす 自宅でできる名医のワザ！』（三笠書房）、『1週間で勝手に痩せていく体になるすごい方法』（日本文芸社）など監修書・著書多数。

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栗原 丈徳（くりはら・たけのり）

1982年、東京都生まれ。歯科医師。鶴見大学歯学部卒業。慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科中退。日本抗加齢医学会、日本咀嚼学会、日本摂食嚥下リハビリテーション学会、日本サルコペニア・フレイル学会などの会員。「予防歯科」「食と健康」をテーマに活動をしている。特に「口の健康と全身疾患との関連性」について大学や介護施設などで積極的に講演も行っている。