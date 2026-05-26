■これまでのあらすじ

息子の指定席に勝手に座り込んだ男性に、妻は毅然と注意する。すると男性は「いくら欲しい？」「指定席分を払ってやる」とお金で解決しようとし出した。さらに、そういうことじゃないと言い返す妻を「がめつい女」呼ばわり。そこへ車掌がやって来て…？



息子のために予約した席なのに、男性はさも当然とばかりに座っていました。車掌さんが声をかけても「俺を誰だと思ってるんだ」と声を荒らげて、威圧的な言動に出ていました。

なんなの、この人…。乗客は神さまだとでも思っているんでしょうか…。でも、車掌さんは毅然な態度を崩しませんでした。「悪質な迷惑行為は警察に通報する方針」だときっぱりと告げたのです。すると、男性は急にしどろもどろに。さらに車掌さんから特急券の提示を求められると、分が悪いと判断したのか、舌打ちをして引き下がりました。車掌さんが頼りになる人で本当によかったです。何より、息子に何もなくてよかった…。夫に会ったらお土産話として、今回の一件を伝えようと思います。新幹線にはほかにも迷惑な乗客がいるようで…。

※この漫画は実話を元に編集しています

(ウーマンエキサイト編集部)