お笑いコンビ「クワバタオハラ」くわばたりえ（50）が26日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）にゲストとして生出演。お気に入りのパンを紹介した。

同番組では「関西ナンバーワン県民性＆絶品グルメ＆地元愛バトル」を企画。その中で地元・大阪の「ガチおすすめグルメ」として、くわばたは有名チーズケーキ店のパン「もちっこきなこパン」をオススメした。「ぜひ食べていただきたい。マジでおいしい」と絶賛すると、MCの「ハライチ」澤部佑は「チーズケーキは知ってましたけど、こっちは知らない」と驚いた。

くわばたは「もう10年以上買ってますけど、大阪の人もあんまり知らないと思う」と話したが、「（生地は）軽いんですか？」と聞かれると、「軽いかな？軽いかどうか、とにかくうまいわ」と受け流して笑わせた。

すると火曜レギュラーを務める声優・花澤香菜は「私、このパン屋さんに行ったことがあるんですよ、りくろーおじさんのパン屋さん」と打ち明け、「生地もちゃんとこだわってて、めちゃくちゃおいしい」と賛同。その食感を「軽い感じ。フワフワ」と明かすと、澤部は「こっちが答えを知ってた」とあきれていた。