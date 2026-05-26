テレビ朝日は２６日、東京・六本木の同局で、定例社長会見を開催した。タレント・あのが同局の冠番組である「あのちゃんねる」（月曜、深夜０・１５）に関して、番組制作の姿勢に苦言を呈した上で降板を宣言した件について言及。冒頭で西新社長が謝罪し、再発防止に務めることを誓った。

あのちゃんねるを巡る騒動について、西新社長は「今回の放送におきまして、番組制作スタッフの配慮が足りず、鈴木紗理奈様に大変ご不快な思いとご迷惑をかけてしまったこと、あの様にとっても本意ではない企画編集となり、多くの方に誤解を招く結果となり、ご迷惑をおかけしてしまったことを深くお詫び申し上げます」と謝罪した。

続けて「鈴木様、あの様、双方の事務所関係者の皆様には、今後とも誠意を持って対応させていただく」とし、今回の事案を受け止めた上で「バラエティー番組の制作過程や現場運営を見直し、再発防止に努める所存です」とコメント。今後の放送については「現在関係各所と調整中」とし、詳細の回答は控えた。

あのは１８日放送の同番組で、嫌いな芸能人を問われ実名で「鈴木紗理奈」と回答。これに鈴木が「いじめやん」と不快感をあらわにし、番組が大炎上する事態に発展していた。