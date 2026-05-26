元乃木坂46のタレント松村沙友理（33）が26日、日本テレビ系「情報ライブミヤネ屋」（月〜金曜午後1時55分）に生出演。同日昼に発表された巨人阿部慎之助監督（47）の電撃辞任について言及した。

阿部氏は25日、暴行の疑いで警視庁に現行犯逮捕された。渋谷区内の自宅で18歳の長女と15歳の次女のけんかを止めようとして、仲裁に入った。しかし、娘に言い返されたことで「カッとなった」などと供述している。仲裁した際にたたかれた形になった長女が児童相談所に通報した。26日午前0時すぎ、調べを受けた渋谷署から釈放された。

松村は長女（18）がチャットGPTを通じ、児童相談所に相談したことについて「最初は匿名で相談できるからしたっていうことですから。本当は18歳だったら友達に相談するのが先なのかなって思うんですけど。やっぱ今の時代、何でもチャットGPTに相談する。私も本当、何かあったらチャットGPTに相談しちゃいますし」と語った。

さらに「お父さんが有名な方で気軽に友達に相談できなくて。それで匿名でできるんだったら、気軽な気持ちで相談してみようって思ったのがこんな大事になってしまった可能性もある」と続けた。

巨人が確認した事実関係は、5月25日午後6時頃、阿部前監督は、都内の自宅で姉妹がケンカを始めたため、それを止めようとした際、長女から言い返されたことに腹を立て、長女の襟元をつかみ、投げ飛ばして倒すなどの暴行を加えた。長女にけがはなかった。