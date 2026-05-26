サンドウィッチマン、40歳年下に怒られる「文句言っちゃダメ」 その理由に芦田愛菜も納得「深い！」

5月23日（土）に放送された『サンドウィッチマン＆芦田愛菜の博士ちゃん』では、ここ数年で話題になっている、見た目が奇妙で珍しい“珍奇植物”が特集された。

番組には、珍奇植物を愛してやまない“珍奇植物博士ちゃん”太田樹希くん（11歳）が初登場。収録中にサンドウィッチマンは、40歳も離れた樹希くんから怒られてしまい…。

【映像】サンドウィッチマン、水中の美しい“アミアミ植物”に「これ作り物じゃないの？」

さまざまなタイプの珍奇植物をレイアウトした、樹希くんの“理想の部屋”に招かれた芦田愛菜。数ある珍奇植物のなかで、芦田はサンドウィッチマンとともに、水槽の中にいたアポノゲトン・マダガスカリエンシスに「何これ？」「これ作り物じゃないの？」と注目した。

マダガスカル原産で水の中に生息するこの植物は、細水草で葉の網目が特徴的。樹希くんいわく、マダガスカルの川は流れが強いため、「葉をアミアミにして水を受け流す植物になった」という。

例えるなら「悪口を言われても受け流す強さがある」と、そんなアポノゲトン・マダガスカリエンシスの“生き様”を力説した樹希くん。しかし、サンドウィッチマンは「そこまでしてそこにいなきゃダメなの？」「もうちょっと別の場所がなかった？」とイチャモンをつける。

すると樹希くんは、「水辺に生まれたからには、そこで生きないといけないじゃないですか」「陸上生物みたいに地上へ（移動する）なんて難しいんですよ」と反論。11歳の樹希くんの言葉にサンドウィッチマンは、「今怒られてんの？」「怒られてる。40個下の子に」と反省した。

さらに、樹希くんが「環境に文句言っちゃダメです！」と指摘すると、伊達みきおは「すみません」と潔く謝罪。一連の話を聞いていた芦田愛菜は「深い！」としみじみコメントしていた。