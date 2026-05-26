ローソンで「ミンティア」「スーパーカップミニ」などの無料券をゲットできる！6月1日までの期間限定だよ〜。

ローソンは、「1個買うと1個もらえる」を始めとするお得なキャンペーンを実施しています。

今回は、2026年5月26日から始まったキャンペーンを紹介します。

カルビー「ポテトチップス」はまとめ買いがお得

対象商品は、エースコック「タテロング 飲み干す一杯 ごま贅沢担担麺」です。

1個購入すると、「スーパーカップミニ もやしみそラーメン」1個と引き換えられる無料券がもらえます。

引換期間は6月2日から8日まで。

さらに、5月26日から「ハピとく祭」第2週目の"1個買うと1個もらえる"キャンペーンも実施中です。

1つめの対象商品は、アサヒ「おいしい水 天然水 シンプルecoラベル」（600ml）。

1本購入すると、同商品1本と引き換えられる無料券がもらえます。

2つめの対象商品は、アサヒグループ食品「1本満足バー プロテインブラック・プロテインストロベリー」です。

1個購入すると、「1本満足バー プロテインチョコ・プロテインホワイト」1個と引き換えられる無料券がもらえます。

3つめの対象商品は、アサヒ「PLUSカルピス」の「睡眠 腸活ケア」「免疫サポート」「体脂肪ケア」（各200ml）です。

いずれか1本を購入すると、同商品のいずれか1本と引き換えられる無料券がもらえます。

4つめの対象商品は、アサヒグループ食品「ミンティア」の「ワイルド＆クール」「ドライハード」（各50粒）。

どちらか1個を購入すると、同商品のどちらか1個と引き換えられる無料券がもらえます。

引換期間は、いずれも6月2日から8日まで。

【ポテトチップスまとめ買いで最大60円引き】

5月26日から6月8日までの期間、カルビー「ポテトチップス」の「しあわせ濃厚バタ〜」「うすしお味」「コンソメWパンチ」「のりしお」「しょうゆWマヨ」のうち、2個一緒に購入すると30円引き、3個一緒に購入すると60円引きになります。

※画像は公式サイトより。

東京バーゲンマニア編集部

Written by: 加藤みずほ