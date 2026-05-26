ローソンで「ミンティア」「スーパーカップミニ」などの無料券をゲットできる！6月1日までの期間限定だよ〜。
ローソンは、「1個買うと1個もらえる」を始めとするお得なキャンペーンを実施しています。
今回は、2026年5月26日から始まったキャンペーンを紹介します。
カルビー「ポテトチップス」はまとめ買いがお得
対象商品は、エースコック「タテロング 飲み干す一杯 ごま贅沢担担麺」です。
1個購入すると、「スーパーカップミニ もやしみそラーメン」1個と引き換えられる無料券がもらえます。
引換期間は6月2日から8日まで。
さらに、5月26日から「ハピとく祭」第2週目の"1個買うと1個もらえる"キャンペーンも実施中です。
1つめの対象商品は、アサヒ「おいしい水 天然水 シンプルecoラベル」（600ml）。
1本購入すると、同商品1本と引き換えられる無料券がもらえます。
2つめの対象商品は、アサヒグループ食品「1本満足バー プロテインブラック・プロテインストロベリー」です。
1個購入すると、「1本満足バー プロテインチョコ・プロテインホワイト」1個と引き換えられる無料券がもらえます。
3つめの対象商品は、アサヒ「PLUSカルピス」の「睡眠 腸活ケア」「免疫サポート」「体脂肪ケア」（各200ml）です。
いずれか1本を購入すると、同商品のいずれか1本と引き換えられる無料券がもらえます。
4つめの対象商品は、アサヒグループ食品「ミンティア」の「ワイルド＆クール」「ドライハード」（各50粒）。
どちらか1個を購入すると、同商品のどちらか1個と引き換えられる無料券がもらえます。
引換期間は、いずれも6月2日から8日まで。【ポテトチップスまとめ買いで最大60円引き】
5月26日から6月8日までの期間、カルビー「ポテトチップス」の「しあわせ濃厚バタ〜」「うすしお味」「コンソメWパンチ」「のりしお」「しょうゆWマヨ」のうち、2個一緒に購入すると30円引き、3個一緒に購入すると60円引きになります。
※画像は公式サイトより。
東京バーゲンマニア編集部
Written by: 加藤みずほ