女優の見上愛（25）と上坂樹里（20）がダブル主演するNHK連続テレビ小説「風、薫る」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）のインスタグラムが26日までに更新され、撮影の舞台裏の様子を公開した。

同番組は「シーン終わりにSNS用のお写真撮影中。このシーンが 2025年最後の収録だった #上坂樹里さんと #藤原季節 さん」「『良いお年を〜』とごあいさつ」とコメントし、上坂と寛太役を務める俳優・藤原季節の撮影現場での動画を公開した。

朝ドラ通算114作目の同作は、田中ひかる氏の「明治のナイチンゲール 大関和物語」を原案とし、文明開化が進むもまだ女性の職業が確立されていない明治時代に、看護の世界に飛び込み日本初の「トレインドナース」と呼ばれた大関和（ちか）と鈴木雅（まさ）をモチーフにした2人の女性の活躍を描くバディ劇。見上は大関がモデルの一ノ瀬りん、上坂は鈴木がモデルの大家直美を演じる。

フォロワーからは「2025年の年末だったんですね」「演じてる時と、全然人が違って見える…流石役者さんだな」「寛太めっちゃええ奴やん」「これ以上惚れさせんでくれ。。。藤原季節さんよ」「季節さん面白い」「明日からも楽しく見させてもらいます」といった反響が寄せられている。