実業家・前澤友作氏（50）が26日、公式X（旧ツイッター）を更新。約6年をかけて建造していたメガヨットの完成を報告し、反響を呼んでいる。

この日、前澤氏は「6年の歳月をかけ建造していた全長114.2mのメガヨットが遂に完成し航海に出ました」と報告し、写真を添えて投稿。

「正式名をNAUSICAA（ナウシカ）と名づけました。これで世界中の海を冒険したいと思います。フィッシングボートや潜水艇も搭載しています」といい「日本には9月ごろ寄港予定です。見かけたら手振ってください」と呼びかけた。

度肝を抜くスケールの大きさに、ネット上では「かっちょええ〜」「デカすぎわろた」「これは羨ましいどころの騒ぎやない 僕みたいな庶民ではこの船の維持費だけでも直ぐに破産しそうやんか フィッシングボートなら分かるけど、潜水艇まで搭載してるなんて…僕の常識の外にあるわっ前澤友作さんってホンマに金持ちなんやなって思うw」「ヨットと言いつつ、潜水艇にヘリポートもついて、数字でのサイズ感よりも、オープンデッキに立っている人との比較で巨大さがより伝わりました！」「前澤さんの素晴らしいところは、日本有数の資産家がそのお金をどんどん使っていく様を皆さんに見せてくれる事ですね」と驚く声が相次いだ。