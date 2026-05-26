「急に具合が悪くなる」（監督濱口竜介、6月19日公開）で第79回カンヌ国際映画祭の最優秀女優賞を受賞した岡本多緒（41）とビルジニー・エフィラ（49）が26日、東京・内幸町の日本記者クラブで凱旋会見を行った。

歓喜の瞬間から3日が過ぎたが、岡本は「ずっと現実味が湧かない。多分、一生湧くことはないんじゃないかと感じている」といまだ夢見心地の様子。日本人初の快挙にも「授賞式の後に聞かされるまで知らなくて、受賞の意味やプレッシャーは正直あまり感じていない。周りの皆さんがうれしい、誇らしいと言ってくれていることに感激しています」と自然体で応じた。

エフィラは「日本に来られてうれしい。賞を皆と一緒に喜べるのは本当に幸せ、ラッキー」と笑顔。続けて、「（授賞式で）竜介が一緒にステージに上がらないのは、少し変な感じがした。監督の仕事の成果なのにね」とおどけた。

濱口監督も同席し、「哲学者の宮野真生子さんと文化人類学者の磯野真穂さんの往復書簡から始まった映画で、二人がその魂を継ぐように演じてくれた。二人の仕事を支えた自分にとっても凄く誇らしい」と祝福した。

岡本はもともと濱口監督の脚本の大ファンだと明かし、「筆力、文才がいろいろな監督と比べてもずば抜けている。何度読んでも楽しいし面白い」とぞっこんの様子。あこがれの監督の作品に身を投じ、「常に役者を見てくださっていることを体で感じられた。声も凄く聞いているので、いい意味で緊張が抜けない現場でした」と撮影を振り返った。