［原子力の行方 フランスの現場から］＜上＞

見渡す限り農地が広がるフランス北東部のビュール村。

人口わずか約９０人の小村の地下約５００メートルには、原子力発電所から出る高レベル放射性廃棄物（核のゴミ）の最終処分方法を研究するための坑道（全長２・４キロ以上）が四方に延びている。

この村にある「ビュール地下研究所」では、核のゴミを地下深くに埋める「地層処分」の安全性などが検証されている。実際の最終処分場も研究所近くに整備される計画で、研究所の運営機関は２０２３年、設置許可を仏政府に申請した。「申請するまで３０年以上かかった」。関係者は建設の難しさをそう語った。

原発を動かし続ける上で、最終処分場の建設は避けて通れない。日本では今年、停滞していた候補地の選定作業が前進し始めた。電力需要の増加で原発の利用が改めて注目される中、「原子力大国」フランスを訪れ、日本の針路を探った。

「処分場」選定作業開始から申請まで３０年

国内の総発電量に占める原子力発電の割合が約７割のフランスでは今、高レベル放射性廃棄物（核のゴミ）の最終処分に向けた研究が急ピッチで進んでいる。

核のゴミは人が近づくと２０秒ほどで死に至る非常に強い放射線を出すため、金属容器などで覆い、数万年単位で地下に封じ込める必要がある。

今月１３日、首都パリから約２３０キロ東のビュール村にある「ビュール地下研究所」が、日本の報道機関に公開された。

研究所はフランス放射性廃棄物管理機関（ＡＮＤＲＡ）が運営し、村の人口の４倍を超える４００人のスタッフが働く。２０００年以降に掘られた地下約５００メートルの大小様々な坑道には、約３万４０００個の放射線センサーが設置され、放射性物質の影響などを調べる実験が行われていた。

仏国内では１９９１年から最終処分場の選定作業が進み、最終的に３か所の候補地からビュール村が選ばれた。だが、ＡＮＤＲＡが最終処分場の設置許可を仏政府に申請したのは２０２３年１月。選定作業開始から、３０年以上を要した。

背景には、国民理解を得るための丁寧なプロセスがあった。原子力大国とはいえ、核のゴミを引き受けることには激しい反対運動も起きた。そんな中、情報の透明化を目指して設置された第三者組織「地域情報フォローアップ委員会（ＣＬＩＳ）」が住民らとの公開討論会を重ね、情報公開を徹底することに努めた。

ＣＬＩＳのブノワ・ジャケ事務局長は「中立の立場から入手可能なあらゆる情報を開示し、すべての人に発言の機会を与えて疑問を掘り下げた。賛成、反対を問わず対話を維持できたことが大きい」と振り返る。

このほか、地下にいったん埋めた核のゴミを１００年間は取り出せるようにしておく「可逆性」の条件が１６年制定の法律で示されたことも大きかった。より良い処分法が開発された場合、将来世代に選択肢を残せるようになった。

ＡＮＤＲＡの担当者は「国民が納得できるよう、処分場への廃棄物の搬入は少しずつ進め、完全に閉鎖するまでいつでも取り出せるようにする。このプロセスを決めるだけでも１０年かかった」と説明する。

国内は「南鳥島」に白羽の矢…４例目、国が主導

日本では、地層処分の適地を探すための調査実施に向けた自治体の公募が０２年に始まったが、処分地は決まっていない。

そんな中、今年に入って大きな動きがあった。国が本州から約１９５０キロ離れた日本最東端の南鳥島に白羽の矢を立て、島を管轄する東京都小笠原村に選定に向けた文献調査を申し入れた。調査は北海道と佐賀県の３町村に次いで全国４例目だが、国が主導して調査地域が決まったのはこれが初めてだった。

国内の陸地で唯一、太平洋プレート上に浮かぶ南鳥島は地質が安定しており、「適地」と推す専門家は以前からいた。約１０年前に南鳥島を提唱した地質学者の平朝彦・東京大名誉教授は「活断層は存在せず、一般住民もいないので社会的な問題も生じにくい。こうした場所は日本にほとんどないだろう」と話す。

一方、南鳥島の地下には水を通しやすいサンゴ礁由来の石灰岩があり、処分場に海水が入り込む恐れがある。核のゴミの輸送方法やコストも課題になる。

日本では最終処分の選定に３段階の調査が必要で、全て終えるのに２０年以上かかるとされる。竹内真司・日本大教授（環境地質学）は「南鳥島を含め、地下の安全性は実際に掘って調べないと分からない点も多い。国はより多くの候補地を探し、国民全体が納得できる選定作業を進める必要がある」と指摘する。