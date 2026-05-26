出版大手「KADOKAWA」は26日、同社が出版する月刊誌「ダ・ヴィンチ」を休刊すると発表した。公式サイトで伝えた。今年10月6日発売の11月号もって終了する。突然の発表に、惜しむ声が相次いでいる。

アニメ映画「君の名は。」などで知られるアニメーション監督の新海誠氏は、同誌に名作「秒速5センチメートル」や「言の葉の庭」の小説を連載していた。休刊発表に「毎月読者に物語を受け取ってもらえる場所は、一作あたり制作に数年かかる僕のようなアニメ監督にとってはとても貴重な場所でした」とつづり「寂しくなります。ありがとうございました！」と感謝を伝えた。

ミステリーの名作「十角館の殺人」などで知られる小説家の綾辻行人氏も「いろいろと思い出があります。寂しい話です」と吐露。

大人気漫画「クロサギ」シリーズを手掛けた漫画家・黒丸氏も「ダ・ヴィンチ休刊…様々な文化情報系の雑誌の中でも、ダ・ヴィンチで作品が紹介されたときはほんっとうに嬉しかった。今でもそのときの雑誌は大事にとってある。世の流れと言ってしまえばそれまでだけど、とてもさびしいよということだけは伝えたい…」と思いを打ち明けた。

漫画家の今日マチ子氏は「長きにわたり大変お世話になりました。私としては、感謝とともに、個人としても雑誌がなくなることを寂しく感じていますが、ダ・ヴィンチWebの運営は続けられるとのことなので、また様々な本との出会いを作ってくださることを期待しています」と、新たな形での運営に期待した。

同誌は1994年4月、「本の情報誌」として株式会社リクルートで創刊。株式会社メディアファクトリーへの移管を経て、2013年以降現在に至るまで株式会社KADOKAWAから刊行されていた。休刊についてKADOKAWAは「昨今の出版市場の劇的な変化や、読者の情報摂取スタイルの多様化を背景に、今後は紙媒体としての役割に一つの区切りをつけ、これまで培ってきた編集力とブランドを次なるステージへと継承・発展させるべく、今回の決定となりました」と経緯を説明している。