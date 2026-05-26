「もったいない」クロマグロ水揚げせずに500トン以上放流　漁獲枠の9割に達しマダイやフグもリリース　新潟・佐渡市

“黒いダイヤ”と呼ばれるクロマグロが新潟・佐渡沖で水揚げされずに放流されている。

異例の豊漁で漁獲枠の9割に達しているためで、漁師たちは悔しさをにじませている。

網にかかったクロマグロを放流

新潟・佐渡沖の定置網の中で、豪快な水しぶきを上げていたのは、「黒いダイヤ」と呼ばれるクロマグロの大群だ。美しい赤身に、しっかりとのった脂が絶品のクロマグロ。

網には、大物ばかりが推定400匹かかっていた。

これだけ取れれば漁師たちも大喜びかと思ったら、網のロープを緩めた。

そしてクロマグロを水揚げすることなく、そのまま放流した。

「水揚げより放流の方が多い」

放流の理由は、クロマグロの漁獲枠だ。

2026年の春は異常なまでの豊漁で、すでにこの地域の漁獲枠の9割に達していたのだ。

内海府漁業生産組合の山本勝船頭は、「漁師にとっても、もったいない。せっかく（網に）入ってくれた魚を全部放流、放流というのは…。水揚げのマグロより放流のマグロが最近多くなってきた」と、悔しさをにじませていた。

これまでに推定で500トン以上を放流しているという。

また、大型のクロマグロが定置網にかかりすぎると破れることもある。

さらにクロマグロをリリースするため、同じ網に入ったマダイやフグなど、ほかの魚も一緒に放さなければならない。

“黒いダイヤ”が歓迎されないという状態は、まだ続きそうだ。

（「イット！」 5月25日放送より）