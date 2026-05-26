陸上・関東インカレで輝いた選手たち 男子1部・1万メートル／早大・小平敦之（4年）

21日から4日間、カンセキスタジアムとちぎで行われた陸上の第105回関東学生競技対校選手権（関東インカレ）。熱戦を取材した「THE ANSWER」はさまざまなストーリーを持つ学生を取り上げる。今回は男子1部・1万メートルに出場した早大の小平敦之（4年）。大学最後の1年は駅伝主将の大役を担う。“一般組”の立場で名門を引っ張る大黒柱に思いを聞いた。（取材・文＝THE ANSWER編集部・山野邊 佳穂）

後輩の山口竣平（3年）がレースを引っ張る中、小平は縦長の隊列の真ん中あたりに位置。中盤で先頭集団から遅れ、29分9秒29の20位で終えた。「正直、自信を持った状態ではなかった」と万全でない中での出場。「キャプテンとして、得点を取るために出たので、そこを果たせなかったのは納得のいかない結果だった」と悔しがったが、「W」を胸に懸命な走りを見せた。

箱根を駆ける臙脂（えんじ）に憧れた少年は今、大役を担っている。

早稲田実業高（東京）出身。中学1年の時に、TBS系「炎の体育会TV」で大迫傑と共演したことがきっかけで、早大に憧れを抱いた。スポーツ推薦で入る選手が多い中で、内部進学の小平は“一般組”と呼ばれる一人。初出走した今年の箱根駅伝では、9区区間2位と堂々の結果だった。

歴代では、憧れのきっかけとなった大迫をはじめ下級生の頃から活躍してきた主将が多い。伝統校の大黒柱を担うプレッシャーもあるが、自分のスタイルでチームを引っ張っていくつもりだ。

「スポーツ推薦で入って、結果を求められてきた歴代の先輩とは境遇が違うのもあって。自分はスポーツ推薦でない形で入ってきて、求められる役割がリーダーシップのところだったので、一つ割り切った上で取り組めているのかなと思う」

実力者揃いのチームで主将の自覚「結果も出さなければいけない」

この春には、昨年の全国高校駅伝1区で区間賞の増子陽太、同2位の新妻遼己、同3位の本田桜二郎が入学。“令和の三羽烏”とも言われる後輩たちには、「楽しく競技をやってもらえるように、良い雰囲気作りをしていきたい」と気遣う。

さらに“山の名探偵”の愛称で知られる工藤慎作（4年）や、今年の箱根駅伝で1年生ながら4区区間賞の鈴木琉胤（2年）など、実力者がずらり。「説得力という部分では自分の結果が指標になる。みんながついてきてくれるように、結果も出さなければいけないと思う」と自覚も示した。

最後の箱根路へ。臙脂を頂点まで連れていく。



（THE ANSWER編集部・山野邊 佳穂 / Kaho Yamanobe）