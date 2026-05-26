来月11日開幕のW杯北中米大会に臨む日本代表は26日、千葉市内で合宿2日目を迎えた。初日に続いてDF長友佑都（FC東京）、FW上田綺世（フェイエノールト）、31日アイスランド戦限定で代表復帰したDF吉田麻也（ロサンゼルス・ギャラクシー）ら、一部の欧州組を除く13選手が参加。6対6のミニゲームなど約1時間半のメニューを消化した。

GK早川友基（鹿島）は「ここに来るといろんなものを吸収できるし、本当に刺激をたくさんもらえる」と表情を引き締めた。J1MVPに輝いた昨季に続き、今季の百年構想リーグは出場した17試合のうち10試合でクリーンシートを達成するなど好調を維持。クラブで師事する02年日韓大会メンバーの曽ケ端GKコーチからは「W杯という舞台は普段とは違う。それを身をもって体感してほしい。持ってるものを全部出してほしい」とエールを送られた。初の夢舞台に向け「Jリーグの時の感覚よりも、もっと早くやっていく必要がある。慣れながらしっかりトライしていきたい」と代表モードで仕上げていく。

新任の中村俊輔コーチは、早川が横浜Mアカデミー時代にトップチームに在籍していた。「小学生の時にずっと面倒を見てもらっていた」と、練習場で一緒にボールを蹴っていたという。日本代表で果たしたうれしい再会も力に変え、鹿島の守護神が北中米に乗り込む。