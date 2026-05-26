《赤ちゃんは泣くのが仕事だから全然良いんだけど、母親がすみませんって謝って来られて、ずっと周りに気を使って可愛いそうでさ。》

お笑いコンビ・スリムクラブの真栄田賢が5月25日、自身のXを更新。《飛行機でさ、赤ちゃんが超泣き叫んでてさ。》とつづり始め、続いて冒頭の母親を気遣う書き込みをした。

「真栄田さんはその思いから、同じ投稿で《メーカーが結集して協力してさ、新幹線とか飛行機に乗る時に、赤ちゃんと母親を包む超防音の個人用ビニールハウスみたいの作ったら良いな》と提案しています。

その『ビニールハウス』に入れば、《赤ちゃんはめいいっぱい泣けるし、何より、親が気が楽だよね。》と説明、 商品名は《中森明菜さんの名曲から頂いて、「二人静か」》だそうで、真栄田さんは《バカ売れだね。》と自信満々です」（芸能記者）

この投稿に

《お母さんの気持ちが楽になるためにっていうのが優しい真栄田さんらしくて素敵！》

《あれば嬉しいな。そういうの》

など称賛の声や

《私は防音フードみたいに包み込める洋服がいいなと思いました》

と逆提案する声などが寄せられていた。

しかしこの真栄田の投稿、アイデア以上に注目されたのが、真栄田の直筆イラストだった。

「なぐり書きですが、ビニールハウスに入った母子、その両脇に座る乗客がニコニコ顔で描かれています。

意図は伝わるのですが、かなり“味のある”仕上がりです。絵が苦手な芸能人をいじる意味で『画伯』と呼ぶことがありますが、まさに真栄田さんは“画伯クラス”でした」（同前）

これにファンからは《真栄田さんの“絵”が和やかな雰囲気で好きです》《真栄田さんは実は絵がうまいんじゃないかという気がしてきた》と優しいリプライがあり、真栄田も気を良くしたのか《おれ、小1から小6まで、那覇市でずっと絵のコンクール最優秀賞だったよ》と反応していた。

出来栄えはともかく、真栄田の優しさがファンに伝わったようだ。