６月１１日開幕の北中米Ｗ杯に臨む日本代表が２６日、千葉市内で合宿２日目の練習を行った。初日と同じ１３人（ＧＫ早川友基、大迫敬介、ＤＦ長友佑都、吉田麻也、渡辺剛、瀬古歩夢、菅原由勢、ＭＦ／ＦＷ小川航基、堂安律、上田綺世、中村敬斗、佐野海舟、鈴木唯人）が汗を流した。

Ｗ杯メンバー初選出のＧＫ早川は、本格的な調整が始まり「毎回言っているが、やっぱりここに来ると、いろんなもの吸収できるし、刺激ももらえる。もっとやらなきゃないけない思いにさせてくれる。状態は良いと思いますし、今の代表のレベルに自分が適応していかなくては」と気を引き締めた。

今回のアイスランド戦（３１日・ＭＵＦＧ国立）に向けた国内での調整には、前主将のＤＦ吉田が参加。早川は「持ってるものを全て、自分たちに還元してくれてる、本当に素晴らしい存在」と尊敬を示し、「麻也さんがあれだけ熱く戦ってたら、自分たちも本当にやらなくてはという思いになる」と力をこめた。

この日は鎖骨負傷の影響で対人メニューを避けた鈴木唯をのぞいたフィールドプレーヤー１０人が５対５のミニゲームを行い、早川、大迫両ＧＫがゴールマウスを守った。普段のＪリーグと比べて、欧州でプレーする選手らのシュートは、スピードといった感覚の違いがあるといい「適応と判断のスピードは、Ｊの時よりも早くやっていく必要がある。慣れながらも、しっかり挑戦していきたい」と語った。

「本当に大きな舞台ですし、しっかりいい準備していきたい。代表として結果を残すっていうところ。ピッチ内外で体現していきたい」。昨季Ｊリーグの最優秀選手が最高の舞台で日本を勝利に導いていく。