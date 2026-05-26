世界26カ国1,200社超の倉庫管理基盤！ アイピー・フロント「FLUX WMS」

記事ポイント FLUXは世界26カ国・地域で1,200社以上に倉庫管理システム「FLUX WMS」を提供し、20以上の業界をカバーしていますマイクロサービスアーキテクチャとコンテナ技術を採用し、多様なクラウド環境や既存ERP・MESとの柔軟な連携に対応しています株式会社アイピー・フロントが日本企業向けのローカルパートナーとして、導入前の検討から運用定着まで一貫してサポートします FLUXは世界26カ国・地域で1,200社以上に倉庫管理システム「FLUX WMS」を提供し、20以上の業界をカバーしていますマイクロサービスアーキテクチャとコンテナ技術を採用し、多様なクラウド環境や既存ERP・MESとの柔軟な連携に対応しています株式会社アイピー・フロントが日本企業向けのローカルパートナーとして、導入前の検討から運用定着まで一貫してサポートします

人手不足や物流コストの上昇を背景に、倉庫・物流現場のデジタル化と自動化への関心が日本企業の間で高まっています。

アイピー・フロントは、物流デジタル化およびスマート倉庫ソリューションを展開するFLUXと連携し、日本市場向けの倉庫管理システム「FLUX WMS」の導入支援を本格的に進めています。

アイピー・フロント「FLUX WMS」





システム名：FLUX WMS（Warehouse Management System／倉庫管理システム）対応業界：20以上の業界導入実績：世界26カ国・地域、1,200社以上対応環境：パブリッククラウド・プライベートクラウド・ハイブリッドクラウド連携対象：ERP・MES・既存WMS・AGV・自動仕分けライン・シャトルカー・スタッカー・自動倉庫

FLUX WMSは、入荷・検品・棚入れ・在庫管理・ピッキング・梱包・出荷・棚卸・複数倉庫管理など、倉庫業務全体をデジタル化し一元管理するシステムです。

マイクロサービスアーキテクチャとコンテナ技術を採用しており、パブリッククラウド・プライベートクラウド・ハイブリッドクラウドなど多様なシステム環境に対応しています。

FLUXは世界26カ国・地域で1,200社以上の企業・団体にサービスを提供し、20以上の業界をカバーしています。

大規模倉庫・多SKU環境・越境物流・製造業における倉庫と配送の連携・複数拠点管理など、複雑な物流現場での幅広い導入実績を持ちます。

FLUX WMSの機能と技術基盤





FLUX WMSの管理画面は、在庫状況・作業進捗・出荷情報を一元的に把握できる構造になっています。

既存のERP・MES・物流管理システムとの連携に柔軟に対応しており、現在稼働中のシステム資産を活かしたまま段階的な導入が可能です。

AGV・自動仕分けライン・シャトルカー・スタッカー・自動倉庫などの自動化設備との連携にも対応しており、現場作業の省人化・作業進捗の可視化・在庫精度の向上・物流オペレーション全体の効率化が期待できます。

WMSとして倉庫内の業務管理にとどまらず、IoT機器・AI分析・ロボット技術をつなぐ基盤システムとして機能します。

アイピー・フロントによる日本企業向け導入支援

日本の製造業・物流業では、熟練作業者への依存・紙やExcelによる管理・システム間の分断・出荷ミスや棚卸負担・複数倉庫管理の複雑化といった課題が多く存在しています。

アイピー・フロントは日本企業向けのローカルパートナーとして、業務課題の整理・現場業務フローの確認・ERP／MES／既存WMSとの連携検討・自動化設備との接続・技術チームとの仕様調整・日本語による説明と導入支援・PoCおよび本格導入プロジェクトの推進を担います。

支援対象として想定されているのは、製造業の部品倉庫・完成品倉庫・3PL・EC物流・越境物流・複数拠点倉庫・多SKU管理・自動倉庫を運用する企業など幅広い分野です。

営業・導入・技術サポート・エコシステム連携を含む国内体制を段階的に整備し、日本企業が安心して導入・運用できる環境として展開されています。

物流コストの上昇・人手不足・在庫管理の高度化が進む国内市場において、FLUX WMSは世界26カ国・地域、1,200社超の実績と多様なクラウド環境への対応力を兼ね備えたシステムです。

アイピー・フロントのローカルサポートにより、PoCから本格導入・運用定着まで日本語で一貫した支援が提供されます。

アイピー・フロント「FLUX WMS」の紹介でした。

よくある質問

Q. FLUX WMSはどのような業種・規模の倉庫に対応していますか？

A. 製造業の部品倉庫・完成品倉庫・3PL・EC物流・越境物流・複数拠点倉庫・多SKU管理・自動倉庫など幅広い分野に対応しており、世界26カ国・地域で20以上の業界、1,200社以上への導入実績があります。

Q. 既存のERPや自動化設備とはどのように連携しますか？

A. ERP・MES・既存WMS・物流管理システムとの柔軟な連携に対応しており、AGV・自動仕分けライン・シャトルカー・スタッカー・自動倉庫などの自動化設備との接続も可能です。

仕様調整はアイピー・フロントが日本語で対応します。

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