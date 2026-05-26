『時すでにおスシ!?』益田P、丸山隆平の登場を予告
俳優の永作博美が主演を務める、TBS系火曜ドラマ『時すでにおスシ!?』（毎週火曜 後10：00）の第8話（26日）に向けて益田千愛プロデューサーがコメントを寄せた。
【写真多数】豪華キャスト11人を一挙紹介！
＜第８話見どころ＆注目ポイント＞
長年の習慣から、休日もほとんど家事しかしてこなかったみなと。今回の第８話では、休みの日って、大人って、どう遊ぶの！？と、“遊びのリハビリ”を探求していきます。そんな中で、人生の先輩であり、いつも快活なクラスの年長者・立石さんが、なぜあんなにもバイタリティに溢れているのか―。これまでヴェールに包まれていた、ダンディ紳士・立石さんの正体も明らかになります。
人生を楽しく生きる答えは「エビ」にあり！？知らない間に後回しにしてしまった気持ちを取り戻すような、忘れていた気持ちに向き合えるような、勇気とエールをお届けする回です。
そして、みなとと大江戸は、まさかの水族館デートへ！？第９話に向けて、物語も大きく動き出していきます。大江戸の人生において“忘れられない人物”として、SUPER EIGHT・丸山隆平さんが登場！徐々に明かされていく物語をお楽しみにお待ちください。
第8話は、珍しくアカデミーメンバー揃ってのお出かけシーンもありイベントごとも多いので、ぜひ楽しみながらご覧いただけたら嬉しいです！
＜第７話撮影裏話＞
SNSでキャストの方々も触れてくださっていますが、渚とキャッチボールをする過去の回想シーンで、実際の撮影では幼い渚とのシーンでしたが、せっかくなら野球経験のある中沢さんにキャッチボールを教えてもらおう！と永作さんからお誘いがあり、事前にお二人で練習をすることになりました。撮影の合間の時間を使って、スタッフも何名か混じりながら練習をしました。また、みなとと渚が回転寿司に行く現場でも、お二人でUFOキャッチャーをして遊ぶなど、そこにも親子の時間が。そんな瞬間、瞬間に見せてくれるお二人の無邪気な笑顔もどこか似ていて、撮影裏でも本当にかわいらしい待山親子でした。
松山さんと土居さん、お芝居でのかけあいは言わずもがなですが、オフショット撮影でのとっさのポージングや、松山さんのSNS用のジャンケン撮影でも、多くを語らずとも息ぴったりで、見ていて心地よい雰囲気でした。松山さんと土居さんだからこそ生まれる空気が、ドラマ上では描かれていない大江戸と澪の“これまで”を作ってくださっていたと思います。
親子と元夫婦、それぞれの関係性が、撮影裏でも素敵な距離感として表れていました。そして第4話同様、やっぱりホタテが登場すると、どうしてもみんな顔がほころんでしまう、そんな和やかな現場でした。
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＜第８話見どころ＆注目ポイント＞
長年の習慣から、休日もほとんど家事しかしてこなかったみなと。今回の第８話では、休みの日って、大人って、どう遊ぶの！？と、“遊びのリハビリ”を探求していきます。そんな中で、人生の先輩であり、いつも快活なクラスの年長者・立石さんが、なぜあんなにもバイタリティに溢れているのか―。これまでヴェールに包まれていた、ダンディ紳士・立石さんの正体も明らかになります。
人生を楽しく生きる答えは「エビ」にあり！？知らない間に後回しにしてしまった気持ちを取り戻すような、忘れていた気持ちに向き合えるような、勇気とエールをお届けする回です。
そして、みなとと大江戸は、まさかの水族館デートへ！？第９話に向けて、物語も大きく動き出していきます。大江戸の人生において“忘れられない人物”として、SUPER EIGHT・丸山隆平さんが登場！徐々に明かされていく物語をお楽しみにお待ちください。
第8話は、珍しくアカデミーメンバー揃ってのお出かけシーンもありイベントごとも多いので、ぜひ楽しみながらご覧いただけたら嬉しいです！
SNSでキャストの方々も触れてくださっていますが、渚とキャッチボールをする過去の回想シーンで、実際の撮影では幼い渚とのシーンでしたが、せっかくなら野球経験のある中沢さんにキャッチボールを教えてもらおう！と永作さんからお誘いがあり、事前にお二人で練習をすることになりました。撮影の合間の時間を使って、スタッフも何名か混じりながら練習をしました。また、みなとと渚が回転寿司に行く現場でも、お二人でUFOキャッチャーをして遊ぶなど、そこにも親子の時間が。そんな瞬間、瞬間に見せてくれるお二人の無邪気な笑顔もどこか似ていて、撮影裏でも本当にかわいらしい待山親子でした。
松山さんと土居さん、お芝居でのかけあいは言わずもがなですが、オフショット撮影でのとっさのポージングや、松山さんのSNS用のジャンケン撮影でも、多くを語らずとも息ぴったりで、見ていて心地よい雰囲気でした。松山さんと土居さんだからこそ生まれる空気が、ドラマ上では描かれていない大江戸と澪の“これまで”を作ってくださっていたと思います。
親子と元夫婦、それぞれの関係性が、撮影裏でも素敵な距離感として表れていました。そして第4話同様、やっぱりホタテが登場すると、どうしてもみんな顔がほころんでしまう、そんな和やかな現場でした。