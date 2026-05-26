お笑いコンビ「ハライチ」岩井勇気（39）が25日深夜放送のテレビ朝日「耳の穴かっぽじって聞け!」（月曜深夜1・55）にゲスト出演。若手芸人との意外な交流を明かす場面があった。

今回は「若手芸人の普段は言えない本音、第10弾」がテーマで、岩井がゲスト出演。MCの「ウエストランド」井口浩之が「岩井さんは普段、若手芸人との交流はありますか？めっちゃ下はないっすよね、流石に」と質問した。

これに、岩井は「特定の人はありますけどね」と告白。「それこそ、この間、Xでつぶやいたことに対して、リプライしてくれた芸人が、俺は知らなかったんだけど、うちのすっごい若手だったんですよ。DMして二人で飲みに行きましたね」と明かした。

意外な告白に、井口や「とろサーモン」久保田かずのぶは「ええー！」と驚き。井口が「何でですか？」と聞くと、岩井は「そいつの話が面白そうだったから」。

そのリプライの内容は「光って質量あんの？」というものだったそうで「Xでつぶやいたら、“事務所の先輩が凄くいい疑問を持たれている”みたいな、賢いやつがいて。光の話を3時間ぐらい飲みながら、そいつと……。もう光だけで酒飲めるんですよ」と声を弾ませた。

久保田は「すげえ話だな。悔しいなあ。俺もそこまで行きてえわ」と嘆き、笑わせた。