TOHOシネマズ名古屋栄、“限定ゴジラグッズ”解禁 尻尾にモスラ幼虫が噛みつく特別フィギュアも
愛知県名古屋市・栄エリアに6月11日オープンする新劇場「TOHOシネマズ 名古屋栄」の開業記念限定グッズの発売が決定した。
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注目は、『モスラ対ゴジラ』（1964年）に登場する“ゴジラ”をモチーフにした限定フィギュア「CCP ミドルサイズシリーズ ゴジラ（1964）TOHOシネマズイメージカラー Ver.」（4620円※税込、以下同）。名古屋が舞台となった作品にちなみ制作されたもので、尻尾にモスラ（幼虫）が噛みついているユニークなデザインもポイントとなっている。発売開始日は後日、TOHOシネマズ公式ホームページで発表予定。購入は1人1個まで。
さらに、ザ・ランドマーク名古屋栄にゴジラが襲来したかのような限定ビジュアルグッズも登場。『ゴジラVSモスラ』（1992年）で重要な舞台となった名古屋をイメージし、ゴジラ・モスラ・バトラが集結したデザインと、『ゴジラ-1.0』デザインの2種類を展開する。ラインアップは「Tシャツ」「アクリルキーホルダー」「クリアファイル」の3商品。価格や販売開始日などの詳細は、後日公式ホームページで発表される。
名古屋のソウルフード“みそかつ”の専門店として全国的に有名な「矢場とん」とのコラボメニューも展開。こちらは全国のTOHOシネマズ（一部劇場を除く）で、みそ味のポップコーン（単品500円、ドリンクセット900円〜）やホットドッグ（単品600円、ドリンクセット1000円〜）が販売される。
なお、「TOHOシネマズ 名古屋栄」ではオープニングイベントとして、開業日（6月11日）限定でスタジオジブリ作品6作の特別上映を実施。『となりのトトロ』、『魔女の宅急便』（IMAX版、通常版）『耳をすませば』、『もののけ姫』（IMAX版、通常版）、『ハウルの動く城』『アーヤと魔女』が上映される。
また、『魔女の宅急便』4Kデジタルリマスター版のIMAX特別先行上映も、6月11日から18日まで開催される。
同館では、栄エリア初となる「IMAXレーザー」シアターを導入。4Kレーザー投影システムによる鮮明な映像と、12chサウンドによる圧倒的な臨場感を特徴としており、TOHOシネマズは「観る者を映画の中へ導く没入感」とアピールしている。
“映像・音響・座席”のすべてを追求したハイエンド仕様「プレミアムシアター」と “音”に特化した「轟音シアター」を東海エリア初導入。
「プレミアムシアター」では、大型スクリーン「TCX」、高音質サウンド、プレミアムシートを備え、ワンランク上の鑑賞体験を提供する。
「轟音シアター」では、大型3Wayメインシステムや重低音を強化したサブウーハーシステムを採用し、映画の爆発音やライブシーンなどを“体感”できる仕様となっている。
そのほか、モバイルオーダーやセルフオーダー端末、ドリンクおかわり自由の「ドリンクステーション」、スマートフォンで入場できる「モバイルチケット」なども導入。映画鑑賞をより快適に楽しめる最新シネコンとして注目を集めそうだ。
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注目は、『モスラ対ゴジラ』（1964年）に登場する“ゴジラ”をモチーフにした限定フィギュア「CCP ミドルサイズシリーズ ゴジラ（1964）TOHOシネマズイメージカラー Ver.」（4620円※税込、以下同）。名古屋が舞台となった作品にちなみ制作されたもので、尻尾にモスラ（幼虫）が噛みついているユニークなデザインもポイントとなっている。発売開始日は後日、TOHOシネマズ公式ホームページで発表予定。購入は1人1個まで。
名古屋のソウルフード“みそかつ”の専門店として全国的に有名な「矢場とん」とのコラボメニューも展開。こちらは全国のTOHOシネマズ（一部劇場を除く）で、みそ味のポップコーン（単品500円、ドリンクセット900円〜）やホットドッグ（単品600円、ドリンクセット1000円〜）が販売される。
なお、「TOHOシネマズ 名古屋栄」ではオープニングイベントとして、開業日（6月11日）限定でスタジオジブリ作品6作の特別上映を実施。『となりのトトロ』、『魔女の宅急便』（IMAX版、通常版）『耳をすませば』、『もののけ姫』（IMAX版、通常版）、『ハウルの動く城』『アーヤと魔女』が上映される。
また、『魔女の宅急便』4Kデジタルリマスター版のIMAX特別先行上映も、6月11日から18日まで開催される。
同館では、栄エリア初となる「IMAXレーザー」シアターを導入。4Kレーザー投影システムによる鮮明な映像と、12chサウンドによる圧倒的な臨場感を特徴としており、TOHOシネマズは「観る者を映画の中へ導く没入感」とアピールしている。
“映像・音響・座席”のすべてを追求したハイエンド仕様「プレミアムシアター」と “音”に特化した「轟音シアター」を東海エリア初導入。
「プレミアムシアター」では、大型スクリーン「TCX」、高音質サウンド、プレミアムシートを備え、ワンランク上の鑑賞体験を提供する。
「轟音シアター」では、大型3Wayメインシステムや重低音を強化したサブウーハーシステムを採用し、映画の爆発音やライブシーンなどを“体感”できる仕様となっている。
そのほか、モバイルオーダーやセルフオーダー端末、ドリンクおかわり自由の「ドリンクステーション」、スマートフォンで入場できる「モバイルチケット」なども導入。映画鑑賞をより快適に楽しめる最新シネコンとして注目を集めそうだ。