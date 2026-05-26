TBS NEWS DIG Powered by JNN

¼Ì¿¿³ÈÂç

Âè79²ó¥«¥ó¥Ì¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ç¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥óÉôÌç¤Ë½ÐÉÊ¤µ¤ì¤¿±Ç²è¡ÖµÞ¤Ë¶ñ¹ç¤¬°­¤¯¤Ê¤ë¡×¤ÇºÇÍ¥½¨½÷Í¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡¢²¬ËÜÂ¿½ï¤µ¤ó¤È¥ô¥£¥ë¥¸¥Ë¡¼¡¦¥¨¥Õ¥£¥é¤µ¤ó¡¢¤½¤·¤Æ´ÆÆÄ¤ÎßÀ¸ýÎµ²ð¤µ¤ó¤¬ÆüËÜµ­¼Ô¥¯¥é¥Ö¤Ç²ñ¸«¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
 

¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú ¥«¥ó¥Ì½÷Í¥¾Þ ¡Û²¬ËÜÂ¿½ï­à±éµ»¤Ç¼«Ê¬¤Î¹¥¤­¤Ê¤â¤Î¤¬¤â¤Ã¤È¹­¤¬¤ë­áßÀ¸ýÎµ²ð´ÆÆÄ­àÄÉ¤¤µá¤á¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤¬¤½¤³¤Ë¤Ï¤¢¤Ã¤¿­á¥¨¥Õ¥£¥é­à¿ÀÈëÅª¤Ê¤â¤Î¤òÃµ¤ê¤Ë¹Ô¤Ã¤¿­á



²ñ¸«ËÁÆ¬¤Ë¡¢¤³¤Î¼õ¾Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²¬ËÜ¤µ¤ó¤Ï­àÁ´¤¯¸½¼ÂÌ£¤ÏÍ¯¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó­á¡¢¥¨¥Õ¥£¥é¤µ¤ó¤Ï­àËÜÅö¤Ë¹¬±¿¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿­á¤ÈÁÇÄ¾¤Ê¸½¾õ¤ò¹ðÇò¡£¤½¤·¤Æ¥¨¥Õ¥£¥é¤µ¤ó¤Î°§»¢¤òÊ¹¤¤¤¿ßÀ¸ý´ÆÆÄ¤Ï­à¥ô¥£¥ë¥¸¥Ë¡¼¤Ë¡Ö¥à¥·¥å¡¼¡×¤ÏÃå¤±¤Ê¤¯¤ÆÎÉ¤¤¡¢¡ÖÎµ²ð¡×¤Ç¤È¤ªÅÁ¤¨²¼¤µ¤¤­á¤È¡¢µ¤¤µ¤¯¤Ê°ìÌÌ¤òÇÁ¤«¤»¤Þ¤·¤¿¡£
 



ßÀ¸ý´ÆÆÄ¤Ï­à»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â±Ç²è¤ÎÃæ¿´¤ÏÇÐÍ¥­á­à¥¹¥¿¥Ã¥ÕÁ´°÷¤ÎÎÏ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¡¢Â¾¤ÎÇÐÍ¥¤¿¤Á¤È¤ÎÁê¸ßÈ¿±þ¤â¤¢¤Ã¤ÆÆó¿Í¤Îµ±¤­¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤¿­á­à¤½¤ì¤ò¥«¥ó¥Ì¤Î´ÑµÒ¤È¿³ºº°÷¤¬¼õ¤±»ß¤á¤ÆÇ§¤á¤Æ²¼¤µ¤Ã¤¿¤Î¤¬Âç¤­¤Ê´î¤Ó­á¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤Î±Ç²è¤¬µÜÌî¿¿À¸»Ò¤µ¤ó¤È°ëÌî¿¿Êæ¤µ¤ó¤È¤¤¤¦Æó¿Í¤Î³Ø¼Ô¤Î±ýÉü½ñ´Ê¤ò¸¶ºî¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ßÀ¸ý´ÆÆÄ¤Ï­àÃÎÅª¤Ë´¶¾ðÅª¤ÊÎÎ°è¤òÀÚ¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¶¯¤¤¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¤½¤³¤Ë¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤¬±Ç²è¤ÇÄÉ¤¤µá¤á¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿­á¤È´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¤Æ±Ç²è²½¤ò¿Ê¤á¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£

 



¥¨¥Õ¥£¥é¤µ¤ó¤ÏßÀ¸ý´ÆÆÄ¤È¤Î±Ç²èÀ½ºî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ­à±Ç²è¤Î´°À®¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ»£±Æ¤¹¤ë¤Î¤À¤±¤ì¤É¡Ö¿§¤ó¤Ê¿Í¤¬¶¦¤ËÀ¸¤­¤ë¤¿¤á¤Î½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤è¤¦¤Ê¾ì¤À¤Ã¤¿­á¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£µÓËÜ¤ÎÆÉ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ç¤Ï¡Ö´¶¾ð¤òÆþ¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ßÀ¸ý´ÆÆÄ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ë¶Ã¤­¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Êª¸ì¤È¿ÍÊªÁü¤Î¿¼¤ß¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç­à¿ÀÈëÅª¤Ê¤â¤Î¤òÃµ¤ê¤Ë¹Ô¤¯¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤¬¤¢¤Ã¤¿­á¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
 


¤½¤·¤Æ²¬ËÜ¤µ¤ó¤Ï¡¢¼õ¾Þ¤·¤¿½Ö´Ö¤Ë¤Ï­à¡Ê¤³¤Î¼õ¾Þ¤¬¡ËÆüËÜ¿Í½é¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÌÓÆ¬¤Ë¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿­á¤µ¤é¤Ë­à¤½¤ì¤Î°ÕÌ£¤ä¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ë¤Ï¸½¼ÂÌ£¤Ï¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢³§¤µ¤ó¤¬¤½¤ì¤Ç´ò¤·¤¤¤È¤«¸Ø¤é¤·¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤³¤È¤Ë´¶·ã¤·¤Æ¤¤¤ë­á¤È¿´Ãæ¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¤µ¤é¤Ë¡¢¼«¿È¤¬¥â¥Ç¥ë¤òÌ³¤á»Ï¤á¤¿¤È¤­¤Î¤³¤È¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê­à°ìÈÖ¹¥¤­¤Ê½Ö´Ö¤Ï¡¢¿§¤ó¤ÊÉþ¤ËÃåÂØ¤¨¤Æ¥Ø¥¢¤â¥á¥¤¥¯¤â¥×¥í¤Ëºî¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡Ö¼«Ê¬¤¸¤ã¤Ê¤¤Ã¯¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤¹¤ë¡×¤È¤­­á¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»¨»ï¤Î»£±Æ¤ä¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤Ç¤â¡¢¤½¤ÎÀßÄê¤äÇØ·Ê¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ±é¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤ò¸ì¤ê­à±éµ»¤ò¤µ¤»¤ÆÄº¤¤¤¿¤È¤­¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Î¹¥¤­¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬¤â¤Ã¤È¹­¤¬¤ë­á­à¼«Ê¬¤Î¿ÈÂÎÅª¤Ê¤â¤Î¤ò¤â¤Ã¤È¤¤¤«¤·¤ÆÉ½¸½¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤¤­á¤È¡¢¿ÈÂÎÉ½¸½¤ÎÂé¸ïÌ£¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤­¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û