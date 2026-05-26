◇ナ・リーグ ドジャース5−3ロッキーズ（2026年5月25日 ロサンゼルス）

ドジャースのエメ・シーハン投手（26）が25日（日本時間26日）、本拠でのロッキーズ戦に先発。白星こそつかめなかったが、6回5安打2失点と力投し、チームの逆転勝利を呼び込んだ。

3回までは無得点投球が続いていたが、4回、先頭・フリーマンに二塁打を許すと、次打者・ジョンストンの103・8マイル（約167・1キロ）の打球が右上腕付近を直撃。ロバーツ監督やトレーナーらが慌ててベンチから飛び出し、状態を確認した。

その後も続投したが、無死一、三塁からカストロに右前適時打を浴びると、続くトーバーにも左犠飛を許し逆転された。それでも痛みの影響を感じさせず、6回まで投げきり、2失点と試合をつくった。

試合後、シーハンは打球直撃について「上腕二頭筋と三頭筋の間あたり。でも大丈夫。筋肉に当たっただけだと分かっていたので、その瞬間は痛かったけど、心配するようなものではなかった」と説明。この回、もう一度、指揮官が心配してマウンドまで来たが「自分としては問題ないと伝えた。向こうは心配していたと思うけど、僕自身は大丈夫だと感じていたので、結構アピールしたよ」と必死に続投をアピールしたと振り返り、笑った。

結果的に6回まで投げきり「先発投手の仕事は、できるだけ長いイニングを投げること。ブルペンの負担を減らして、ゼロを並べること。それが役目。だから6回まで投げられたのは本当に良かった。取り返したい球はいくつかあるけど、でも、まあ、いいかなって感じ」とうなずいた。

ロバーツ監督も「エメ（シーハン）は上腕三頭筋に打球を受けながらも6回まで投げ切ってくれた。それが本当に大きかった」と振り返り「彼自身、絶対に試合から降りるつもりはなかった。だから私も、トーマス（投手コーチ）も、できる限り彼に任せた。本人も続投を望んでいたので、その言葉を信じた。今夜の彼は、自分に残っている球数が多くないことを理解していたから積極的に攻めていた。ウィルも彼をうまくリードしていたし、配球も良かった。結果的にスムーズに6回まで投げ切ってくれた」と労った。