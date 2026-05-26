バーニーズマウンテンドッグさんの可愛すぎる一幕をご紹介します。

話題となっている投稿は記事執筆時点で172万3000回再生を突破し、「クマに襲われてるのかとw」「いつまでも子犬のつもりなの草」「外を散歩してたら三度見する」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：巨大すぎる超大型犬が『おんぶして！』とお願いしてきた結果→大きさを理解していない光景】

おんぶしてほしい！！

TikTokアカウント「lindt2222」の投稿主さんは、バーニーズマウンテンドッグの『リン』ちゃんとの暮らしを紹介しています。リンちゃんは、態度は大きいけれど怖がりな6歳の女の子とのこと。体重は36キロあるそうです。

リンちゃんは、飼い主さんと遊ぶ時間が大好き。なかでもお気に入りなのが、飼い主さんにおんぶしてもらって移動する遊びなのだそうです。この日も「遊ぼう！」と言わんばかりに勢いよく背中へ飛び乗ったリンちゃん。

しかし、相手は超大型犬。飼い主さんは「よっこいしょ…！」と声が出そうなほど必死で、ふらつきながらなんとか立ち上がったといいます。リンちゃん本人は軽やかに乗っているつもりでも、その重さは想像以上だったようです。

まだ降りたくない…

そのまま飼い主さんはリンちゃんを背負ったまま部屋をぐるり。リンちゃんはというと、まるで子犬のように全体重を預け、リラックスした様子で楽しんでいたそうです。

さすがに限界を迎えた飼い主さんが降ろそうとすると、リンちゃんは「まだ終わりたくない！」と言わんばかりに背中の上でジタバタ。なんとか降りてもらえた頃には、飼い主さんはすっかり疲れ果ててしまったのだとか。

一方のリンちゃんは大満足で大はしゃぎ。そんなリンちゃんに付き合うため、飼い主さんは本気でジム通いを検討しているそうです！

この投稿に思わずホッコリした人は多い様子。「日々筋トレですなw」「見てて幸せな気分になりました」「ぎっくり腰に気をつけて下さい！」などさまざまなコメントが寄せられました。

大好きなおばあちゃん

リンちゃんは大好きなおばあちゃんにもべったり。優しいおばあちゃんは、いつもリンちゃんにたくさん話しかけ、思う存分甘えさせてくれるそうです。

さらに、おばあちゃんはリンちゃんに礼儀まで教えたのだとか。おばあちゃんがお辞儀をすると、リンちゃんもぺこり。上手にお辞儀ができると、ごほうびのおやつをもらえるそうです。超大型犬とは思えない素直で愛らしい姿に、思わず頬がゆるんでしまうエピソードでした♡

TikTokアカウント「lindt2222」には、リンちゃんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「lindt2222」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。