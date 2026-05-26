横浜瀬谷ボーイズ１９人が“公式戦初勝利”を目指して汗を流している。梶本哲也代表が「底辺からのスタート。今が一番つらい時期」と語るように、１年生だけだった昨季は大会出場なし。今春の関東ボーイズリーグ大会も４戦全敗で公式戦の白星はまだない。

創部は９６年。今年の侍ジャパンに選出された松本裕樹（３０）＝ソフトバンク＝らを輩出した強豪だが、一時は部員がゼロに。廃部も検討されたが、地元チームを維持したいと新体制を模索。消防局勤務の神谷直治氏が監督に就き、かつて保護者だった梶本哲也氏が代表に就任して２５年４月に再出発した。主将の赤羽根刻（２年）も「ゼロからの新しいチームで可能性がある。楽しそうだなって」と入部した。

練習場が横浜・上瀬谷で２７年に開催される国際園芸博覧会に使用されることになり、半分程度の敷地に移転するなど逆境は続く。代表は「全ては高校で笑えるようにするための基礎作り」と意に介さず。それでも「負け続けていいとは思っていない」と赤羽根。夏の選手権神奈川県支部予選初戦は今月３０日。縁あって集まった１９人が、新しい歴史に挑む。