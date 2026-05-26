テレビ朝日は26日、東京・六本木の同局で定例社長会見を行い、歌手のあの（年齢非公表）が降板宣言をした冠番組「あのちゃんねる」（月曜深夜0・15）についてコメント。あの自身は降板を宣言しているが、今後の放送についての明言を避けた。

同番組を巡っては18日放送回で、あのが「嫌いな芸能人」としてタレントの鈴木紗理奈の名前を挙げた。放送後に鈴木は「普通にショックやし、共演してない時に言うとか意味わからん。普通にいじめやん」などとSNSで苦言を呈した。TVerの当該放送回は配信停止となり、22日には番組が公式サイトで「スタッフの配慮が足りず、不快な思いをさせてしまった」として謝罪していた。

この日の会見で、西社長は「番組制作スタッフの配慮が足りず鈴木紗理奈様に大変ご不快の思いとご迷惑技をおかけしてしまったこと。また、あの様にとっても多くの方の誤解を招く形となり、ご迷惑をおかけしました」と鈴木とあの双方に謝罪した。

番組の今後については「調整中のため言及控えます」とのみ言及。西社長自身は「週末に報告を受けた」といい「次回放送含め今後については言及避ける」と語り「（会見や説明の機会は）現状の予定はありません。制作過程含め徹底的にチェックして必要であればしっかり対応して参りたい」と語るにとどめた。

あのは23日に自身のXで、これまでも番組サイドに「この表現は嫌です」と伝えるなどしたことが何度もあったと明かし、「でも、もう続けたくないので番組を降ります。つまり、番組が終わるということになると思います」と表明。同局はあのの所属事務所と協議中であることを明かしていた。