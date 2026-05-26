俳優の大浦龍宇一（５７）がヘアチェンジしたことを報告した。

２６日までに自身のブログを更新し「気持ちが軽くなりました！」と題して投稿。シンガー・ソングライターのゆりえ（３６）との離婚を報告した４月１９日以来となる投稿で「今日思いきってショートヘアーにしました！」と伝え、さっぱりした新ヘアでにっこりとほほえんだ。

「正直にお話しすると、私の後頭部にはさみしい所があり、数年前より量が減ったなと悩んでいたのですが、それを隠す方向だと髪型もいろいろ限られてくるので、これからはそれも受け止めて、ありのままで活かしていこう！！」と決意。「人それぞれだと思いますが、私は、歳を重ねた海外の人のように、自然でカッコいいのが１番いいなと思い、それを選びました」と自然体を受け入れた。

続けて「とはいえ、やっぱり『見せる』というのは、勇気がいることなので、息子や友人に相談という変身予告をしつつ、新しいスタイルの自分になりました」と、身近な人には“変身”を事前に伝えていたという。「何よりも、新しい発見がありました。カットからの帰り道。普通に電車に乗って、人混みをありのままの髪で歩いている中で、気持ちがどんどん軽くなっていくのを感じていました。つまり『見せる』ヘアーにして、すごく気持ちが楽になりました！ステキに歳を重ねていける私でありたいと願いつつ。日々の感謝を込めて。皆様これからもよろしくお願いします」とファンにメッセージを寄せ「＃ありのままの自分 ＃勇気 ＃髪型 ＃５０代 ＃俳優 ＃小学校 ＃大浦龍宇一」とハッシュタグをつけた。

大浦は、元フジテレビアナ・寺田理恵子の娘でシンガー・ソングライターのゆりえと２０１９年に結婚。年の差２２歳のゴールインとして注目を集めたが、今年１月に離婚していたことを、４月に公表した。

２０２３年からは俳優業の傍ら、都内の区立小学校で学習指導補助員として勤務している。インスタグラムのプロフィル欄でも「小学校でも働く俳優、大浦龍宇一です」と自己紹介している。