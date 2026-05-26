テレビ朝日は26日、東京・六本木の同局で定例社長会見を行い、歌手のあの（年齢非公表）が同局の冠番組「あのちゃんねる」（月曜深夜0・15）を降板すると自身のXで宣言したことについて、同局の西新社長が言及した。

あのが降板宣言と共に、番組制作過程で番組側と摩擦があったことを明かしていたことについて、西社長は「SNSでご自身の意見を発表されたことに関しては非常に重く受け止めている。ご本人の発信で個人でいろんなお考えがあると思います」と理解を示し「そこに関して、憶測含めコメントすることはない」と説明。制作サイドとあのの間で実際に摩擦があったかについては「そのやりとりを含め確認しております。詳細控えさせていただきます」とのコメントにとどめた。

「公共の電波を扱うメディアとしては、個人や社会に与える内容を十分に配慮しながら番組を作る責任がある」としたうえで「事実確認、制作環境を丁寧に確認して見直したい」と言及。今回のような番組スタイルを許容できるかとの質問には「やり方があると思いますんでね。それぞれの企画にはその企画をどう成立させるかっていう番組としての見え方っていうのがある。それが今回どういうふうに行われて配慮したのか、チェックがあったのか、しっかり確認して修正できるところは修正したい」と語った。

同番組を巡っては18日放送回で、あのが「嫌いな芸能人」としてタレントの鈴木紗理奈の名前を挙げた。放送後に鈴木は「普通にショックやし、共演してない時に言うとか意味わからん。普通にいじめやん」などとSNSで苦言を呈した。TVerの当該放送回は配信停止となり、22日には番組が公式サイトで「スタッフの配慮が足りず、不快な思いをさせてしまった」として謝罪した。

あのは23日に自身のXで、これまでも番組サイドに「この表現は嫌です」と伝えるなどしたことが何度もあったと明かし、「でも、もう続けたくないので番組を降ります。つまり、番組が終わるということになると思います」と表明。同局はあのの所属事務所と協議中であることを明かしていた。