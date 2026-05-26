テレビ朝日は２６日、東京・六本木の同局で定例社長会見を行い、「あのちゃんねる」（隔週月曜・深夜０時１５分）に言及した。

同番組を巡っては、１８日の放送分であのが嫌いな芸能人として鈴木紗理奈の名前を出し、物議を醸した。放送後には鈴木がインスタグラムで「普通にいじめやん」と苦言を呈し、局、番組が謝罪。さらに出演者のあの自らが番組降板を宣言する事態となっている。

西新社長は「今回の放送におきまして、番組制作スタッフの配慮が足りず、鈴木様に大変ご不快な思いとご迷惑をおかけしてしまったこと、またあの様にとっても本意ではない形での放送企画、編集内容になり、多くの方にご迷惑をおかけしましたことを深くお詫（わ）び申し上げます」と謝罪。「鈴木様、あの様、そしてそれぞれの事務所や関係者の皆様には、今後とも誠意をもって対応させていただきます」と続けた。今後の放送については「現在関係各所と調整を進めているところですので、詳細は控えさせていただきます」とした。

番組制作スタッフの対応も問題となった今回の事案。再発防止策については「今回の事案を重く受け止めて、バラエティー番組の制作過程や現場運営を含めて、丁寧に見直してまいります」と説明した。

◆これまでの経緯

▼５月１８日 番組内で行われたサッカーコーナーで「嫌いな芸能人は？」という問いに、あのが「鈴木紗理奈！」と回答しながらボールを蹴る様子が放送

▼２０日 放送を受けて、鈴木がインスタグラムで「普通にショックやし、共演してない時に言うとか意味わからんし、それをそのまま放送するスタッフも意味分からん」、「普通にいじめやん」と投稿

▼２２日 テレビ朝日がスポーツ報知の取材に「今回の放送では、番組スタッフの配慮が足りず、鈴木紗理奈様に不快な思いをさせてしまった」「あの様に本意ではない状況を招いてしまった」などとコメントを発表

▼２３日 番組公式サイトに謝罪文を掲載。あのがＸで番組の演出に言及し「もう続けたくないので番組を降ります」と自ら降板を宣言。同局は「現在あのさんの事務所と話し合いをしております」と回答

▼２５日 当該放送から１週間。週替わりの枠で、この日は予定通り「キョコロヒー」を放送。次週予告はなく、番組公式サイト、番組表にも詳細は記されず