女優の松本若菜（42）が26日、都内でCMキャラクターを務める「しゃぶしゃぶ温野菜」の新商品発表会に出席した。松本と「仲良くなりたい」という、お笑いトリオ「3時のヒロイン」のゆめっち（31）、福田麻貴（37）、かなで（33）の3人と共演した。

イベントでは、しゃぶしゃぶは仲を深める効果があるとされることにかけて「相談コーナー！」と題し、松本が3時のヒロインに悩みを打ち明ける企画が行われた。そこで松本は「私、ずーっと長い間の悩みなんですけど…」と、思わせぶりに切り出した。3人が前のめりに聞き耳を立てる中、松本は「蚊に刺されやすいんです」と続けた。すでに今年に入り、手を刺されたことを明かすと、福田から「ズルいですよ。演技で『食らってる感』出すのは」と、大声でツッコまれるなど、ある意味、会場を騒然とさせていた。

直前には「マル秘ぶっちゃけトーク」と題し、かなでが、大げさにヒソヒソと松本に耳打ちする格好で「最近、電動自転車を購入した」という、全く「マル秘」でもない情報を公開していた。その直後だっただけに、蚊に刺された話について、再び福田からは「それ、電動自転車レベルですよ」、かなでからも「私といい勝負ですよ」とツッコミを入れられ、大笑いしていた。