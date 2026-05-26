【セブン‐イレブン】韓国グルメフェア開催!ビビンバやキンパ、チュクミなど全17品をラインアップ
セブン‐イレブンは、本場韓国のトレンドグルメ全17品を取りそろえる「マシッソ!韓国イチ推しグルメ」を、6月1日から全国の店舗で開催する。
今年の韓国フェアは「旨辛の深み」をテーマに、定番のビビンバやキンパ、素材の食感にこだわった本格惣菜、さらにはプリッとした食感の『チュクミ(イイダコ炒め)』やスイーツなど、幅広くラインアップした。
第1弾は、6月1日〜7日まで、第2弾は、6月8日から開催予定。
第1弾開催期間:2026年6月1日〜2026年6月7日
◆ピリッと旨辛 ビビンバおむすび
価格:198円(税込213.84円)
発売日:6月2日〜沖縄県を除く全国、6月9日〜沖縄県
牛肉、にんじん、豆もやし、ゼンマイ、小松菜を混ぜ合わせたビビンバおむすび。コチュジャンを使用した旨辛でやみつきな味わい。
◆旨辛ソースと焼豚の韓国式そばめしおむすび
価格:198円(税込213.84円)
発売日:6月2日〜全国
人気の炒め麺ポックンミョンを、ごはんと組み合わせた「そばめし」スタイルでご提案する。コチュジャンの香ばしい辛味がクセになる味わい。
◆チーズキンパ 5巻
価格:278円(税込300.24円)
発売日:6月2日〜沖縄県を除く全国、6月9日〜沖縄県
コチュジャンを使用した旨辛味の韓国風海苔巻き。モッツァレラ、ゴーダなどを合わせた、コクのあるチーズソースが味わいのポイント。
◆旨辛コチュジャン サムギョプサル丼(もち麦)
価格:648円(税込699.84円)
発売日:6月2日〜全国
韓国料理で定番のサムギョプサルを盛り付けた丼ぶり。豚バラ肉を直火で炙ったサムギョプサルを、本場の淳昌(スンチャン)コチュジャンを使用した旨辛いタレで味付けした。
※岡山県、広島県一部、鳥取県、島根県一部、四国では販売しない。
◆旅するCAFÉ BOX 旨辛チーズタッカルビ
価格:698円(税込753.84円)
発売日:5月26日〜全国
旨辛いタレで味付けをしたタッカルビと、コクのある伸びるチーズソースを組み合わせた。彩りよく盛り付けた小松菜と人参のナムルなどと一緒に食べる。
◆ロゼクリーム焼きパスタ&2種の韓国チキン
価格:598円(税込645.84円)
発売日:6月2日〜全国
韓国で人気のロゼクリームとヤンニョムチキンとハニーバターチキンを組み合わせ、下にパスタを敷いた。クリーミーで甘辛い味わいのロゼクリームと、中央のチーズを絡めて食べる。
◆ハンドDELI とろーりチーズチヂミ
価格:198円(税込213.84円)
発売日:6月2日〜全国(北海道、沖縄県を除く)
もっちり生地のチヂミと2種のチーズソースを合わせ、見た目のインパクトと食感が楽しめる。野菜をふんだんに使用しており、ワンハンドで手軽に食べられる。
◆お店で揚げた プルコギパン
価格:241円(税込260.28円)
発売日:6月2日〜全国
お店で揚げたシリーズから、プルコギパンが新登場する。牛肉、野菜、春雨をコチュジャンで甘辛く炒め、ごま油で香りを引き立てた。粗目のパン粉でサクサクとした食感に仕上げている。
◆セブンプレミアム チュクミ(冷凍食品)
価格:498円(税込537.84円)
発売日:6月2日〜全国
イイダコの下処理に蒸し工程を入れ、プリッとした食感に仕立てた。コチュジャン、豆板醤などで香りとコクを、韓国ダシや梨ピューレで奥行きのある味わいに仕上げている。〈関連商品 概要〉
◆プデチゲサバル麺
価格:188円(税込203.04円)
発売日:6月2日〜全国 ※セブン‐イレブン先行発売
韓国の定番鍋料理「プデチゲ」を手軽に楽しめるカップ麺。ハム･ソーセージの旨味をベースに、キムチの香ばしさとほどよい酸味が効いた、奥行きのある味わい。
◆コムタンサバル麺
価格:188円(税込203.04円)
発売日:6月2日〜全国 ※セブン‐イレブン先行発売
韓国で親しまれている牛骨･牛肉スープ「コムタン」の味をベースにしたカップ麺。まろやかで優しいながらも濃厚な口当たりのスープに麺がしっかり絡む。
◆サムゲタンサバル麺
価格:188円(税込203.04円)
発売日:6月2日〜全国 ※セブン‐イレブン先行発売
韓国の滋養食として親しまれる「サムゲタン」をカップ麺に仕立てた。チキンの旨味をベースにしたスープは、あっさりとした口当たりの優しい味わい。
◆セブンプレミアム 世界を食するポテト ヤンニョムチキン風味
価格:178円(税込192.24円)
発売日:6月2日〜西日本、6月9日〜東日本
低温でじっくり揚げることでザクっとした食感に仕上げ、ヤンニョムチキン風味に甘辛く味付けした。
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