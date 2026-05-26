【セブン‐イレブン】韓国グルメフェア開催!ビビンバやキンパ、チュクミなど全17品をラインアップ

セブン‐イレブンは、本場韓国のトレンドグルメ全17品を取りそろえる「マシッソ!韓国イチ推しグルメ」を、6月1日から全国の店舗で開催する。

今年の韓国フェアは「旨辛の深み」をテーマに、定番のビビンバやキンパ、素材の食感にこだわった本格惣菜、さらにはプリッとした食感の『チュクミ(イイダコ炒め)』やスイーツなど、幅広くラインアップした。

第1弾は、6月1日〜7日まで、第2弾は、6月8日から開催予定。

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〈第1弾 商品ラインアップ(全9品)〉

第1弾開催期間:2026年6月1日〜2026年6月7日

◆ピリッと旨辛 ビビンバおむすび

価格:198円(税込213.84円)

発売日:6月2日〜沖縄県を除く全国、6月9日〜沖縄県

牛肉、にんじん、豆もやし、ゼンマイ、小松菜を混ぜ合わせたビビンバおむすび。コチュジャンを使用した旨辛でやみつきな味わい。

◆旨辛ソースと焼豚の韓国式そばめしおむすび

価格:198円(税込213.84円)

発売日:6月2日〜全国

人気の炒め麺ポックンミョンを、ごはんと組み合わせた「そばめし」スタイルでご提案する。コチュジャンの香ばしい辛味がクセになる味わい。

◆チーズキンパ 5巻

価格:278円(税込300.24円)

発売日:6月2日〜沖縄県を除く全国、6月9日〜沖縄県

コチュジャンを使用した旨辛味の韓国風海苔巻き。モッツァレラ、ゴーダなどを合わせた、コクのあるチーズソースが味わいのポイント。

◆旨辛コチュジャン サムギョプサル丼(もち麦)

価格:648円(税込699.84円)

発売日:6月2日〜全国

韓国料理で定番のサムギョプサルを盛り付けた丼ぶり。豚バラ肉を直火で炙ったサムギョプサルを、本場の淳昌(スンチャン)コチュジャンを使用した旨辛いタレで味付けした。

※岡山県、広島県一部、鳥取県、島根県一部、四国では販売しない。

◆旅するCAFÉ BOX 旨辛チーズタッカルビ

価格:698円(税込753.84円)

発売日:5月26日〜全国

旨辛いタレで味付けをしたタッカルビと、コクのある伸びるチーズソースを組み合わせた。彩りよく盛り付けた小松菜と人参のナムルなどと一緒に食べる。

◆ロゼクリーム焼きパスタ&2種の韓国チキン

価格:598円(税込645.84円)

発売日:6月2日〜全国

韓国で人気のロゼクリームとヤンニョムチキンとハニーバターチキンを組み合わせ、下にパスタを敷いた。クリーミーで甘辛い味わいのロゼクリームと、中央のチーズを絡めて食べる。

◆ハンドDELI とろーりチーズチヂミ

価格:198円(税込213.84円)

発売日:6月2日〜全国(北海道、沖縄県を除く)

もっちり生地のチヂミと2種のチーズソースを合わせ、見た目のインパクトと食感が楽しめる。野菜をふんだんに使用しており、ワンハンドで手軽に食べられる。

◆お店で揚げた プルコギパン

価格:241円(税込260.28円)

発売日:6月2日〜全国

お店で揚げたシリーズから、プルコギパンが新登場する。牛肉、野菜、春雨をコチュジャンで甘辛く炒め、ごま油で香りを引き立てた。粗目のパン粉でサクサクとした食感に仕上げている。

◆セブンプレミアム チュクミ(冷凍食品)

価格:498円(税込537.84円)

発売日:6月2日〜全国

イイダコの下処理に蒸し工程を入れ、プリッとした食感に仕立てた。コチュジャン、豆板醤などで香りとコクを、韓国ダシや梨ピューレで奥行きのある味わいに仕上げている。

〈関連商品 概要〉

◆プデチゲサバル麺

価格:188円(税込203.04円)

発売日:6月2日〜全国 ※セブン‐イレブン先行発売

韓国の定番鍋料理「プデチゲ」を手軽に楽しめるカップ麺。ハム･ソーセージの旨味をベースに、キムチの香ばしさとほどよい酸味が効いた、奥行きのある味わい。

◆コムタンサバル麺

価格:188円(税込203.04円)

発売日:6月2日〜全国 ※セブン‐イレブン先行発売

韓国で親しまれている牛骨･牛肉スープ「コムタン」の味をベースにしたカップ麺。まろやかで優しいながらも濃厚な口当たりのスープに麺がしっかり絡む。

◆サムゲタンサバル麺

価格:188円(税込203.04円)

発売日:6月2日〜全国 ※セブン‐イレブン先行発売

韓国の滋養食として親しまれる「サムゲタン」をカップ麺に仕立てた。チキンの旨味をベースにしたスープは、あっさりとした口当たりの優しい味わい。

◆セブンプレミアム 世界を食するポテト ヤンニョムチキン風味

価格:178円(税込192.24円)

発売日:6月2日〜西日本、6月9日〜東日本

低温でじっくり揚げることでザクっとした食感に仕上げ、ヤンニョムチキン風味に甘辛く味付けした。

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