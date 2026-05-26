IPX7防水のBluetoothスピーカー「400-SP126」

サンワサプライは、サンワダイレクトにおいて、IPX7防水のBluetoothスピーカー「400-SP126」を発売した。価格はオープンで、直販価格は3,980円。浴室やアウトドアで使え、最大8W出力とデュアル振動板による迫力サウンドが楽しめるという。

キッチン、プールサイドなども含め、水しぶきが気になる場所でも使用可能。突然の雨やレジャー中の水濡れにも強い。

手のひらサイズのコンパクト設計ながら、最大8W出力とデュアル振動板を搭載。「低音から高音までバランスよく再生し、音楽はもちろん動画視聴や映画鑑賞もより臨場感たっぷりに楽しめる。室内利用はもちろん、屋外でもしっかり音が届き、コンパクトスピーカーの常識を超える高音質を体感できる」とのこと。

Bluetooth接続に加え、USBメモリやmicroSDカードからの音楽再生にも対応。スマートフォンのバッテリーを気にせずに音楽が楽しめる。AUX入力も備え、有線接続にも対応する。

USB-C充電。約3.5時間の充電で最大約12時間の連続再生が可能。LEDライトを搭載し、音楽に合わせて空間を彩る演出も楽しめる。付属のカラビナでバッグやリュックに取り付けできる。

外形寸法は14.6×5×7.2cm(幅×奥行き×高さ)、重量は約300g。