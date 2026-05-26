「チャットGPTは教えてくれていない」児童相談所のこと…『とれたてっ！』出演者が指摘 阿部慎之助前監督の騒動に関し
カンテレ・フジテレビ系『旬感LIVE とれたてっ！』（月〜金 後1：50）が26日に生放送され、読売ジャイアンツの監督を辞任した阿部慎之助氏をめぐる一連の騒動を扱った。
【写真】球界激震…阿部慎之助氏、釈放時の様子
阿部前監督はきのう25日、自宅で娘（18）に暴力を振るったとして、警視庁渋谷署が暴行容疑で現行犯逮捕。翌26日午前0時すぎに釈放されていたが、同日、監督を辞任することが伝えられた。
娘が手紙をしたため、経緯を説明する上で「チャットGPTに相談した結果、匿名で相談できる児童相談所というものがありますよとの説明書きがなされ、それでお電話をさせて頂きました」などと記したことも関心を集めている。
『とれたてっ！』コメンテーターでジャーナリストの岸田雪子氏は「チャットGPTに最初に聞くっていうのが今のお子さんたちの間で本当に多くて、親御さんに聞いてもらえればと思うけれども、親よりもまずチャッピーさんに聞くっていう子が多いんですよね」とし、「なので、ここが匿名で相談できると、まあ通常そうなんですけれど、内容によってはやはり通報事案になるし、それが場合によっては、事案によっては公表されるというところまではチャットGPTは教えてくれていないということなので」と言及。 「本来ならここで丁寧な情報収集がご本人ができたら、まわりもですね、できたらよかったんだろうなとは思うんですけれど…」とし、児童相談所の動きについても解説した。
【写真】球界激震…阿部慎之助氏、釈放時の様子
阿部前監督はきのう25日、自宅で娘（18）に暴力を振るったとして、警視庁渋谷署が暴行容疑で現行犯逮捕。翌26日午前0時すぎに釈放されていたが、同日、監督を辞任することが伝えられた。
娘が手紙をしたため、経緯を説明する上で「チャットGPTに相談した結果、匿名で相談できる児童相談所というものがありますよとの説明書きがなされ、それでお電話をさせて頂きました」などと記したことも関心を集めている。