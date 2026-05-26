古田敦也、阿部慎之助前監督の“大粒の涙”に思い 神妙な面持ちで謝罪会見見守る
東京ヤクルトスワローズで選手、監督として活躍した古田敦也氏（60）が26日放送のカンテレ・フジテレビ系『旬感LIVE とれたてっ！』（月〜金 後1：50）に生出演。同日、プロ野球・読売ジャイアンツの監督を辞任した阿部慎之助氏をめぐる一連の騒動に言及した。
【写真】球界激震…阿部慎之助氏、釈放時の様子
阿部前監督はきのう25日、自宅で娘（18）に暴力を振るったとして、警視庁渋谷署が暴行容疑で現行犯逮捕。翌26日午前0時過ぎに釈放されていたが、同日、監督を辞任することが伝えられた。
番組では、阿部前監督が報道陣の前で一連の事件について涙ながらに謝罪するVTRが流れ、古田氏も神妙な面持ちで見守っていた。
会見で阿部前監督が大粒の涙を流していたことについて、古田氏は「選手、コーチに自分から説明することができず、ファンにもこういう形で説明しなければいけなくなって、チームから去ることになってしまったので、それはもちろん本意ではないと思います」と思いを代弁。続けて「まだ試合はずっと続くので、熱い監督なんでね、ファイティングスピリットを持っていたと思うんですけど、志半ばで去るっていうのは…みんなに迷惑をかけたという思いと、自分の悔しい思いも多少あるんじゃないかなって思います」と語った。
【写真】球界激震…阿部慎之助氏、釈放時の様子
阿部前監督はきのう25日、自宅で娘（18）に暴力を振るったとして、警視庁渋谷署が暴行容疑で現行犯逮捕。翌26日午前0時過ぎに釈放されていたが、同日、監督を辞任することが伝えられた。
会見で阿部前監督が大粒の涙を流していたことについて、古田氏は「選手、コーチに自分から説明することができず、ファンにもこういう形で説明しなければいけなくなって、チームから去ることになってしまったので、それはもちろん本意ではないと思います」と思いを代弁。続けて「まだ試合はずっと続くので、熱い監督なんでね、ファイティングスピリットを持っていたと思うんですけど、志半ばで去るっていうのは…みんなに迷惑をかけたという思いと、自分の悔しい思いも多少あるんじゃないかなって思います」と語った。