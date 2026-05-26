テレビ朝日の定例会見が26日、東京・六本木の同局で行われた。

歌手でタレントあのが同局系バラエティー「あのちゃんねる」を降板すると宣言し、制作陣との行き違いがあったと明かしたことについて、西新社長は「番組制作スタッフの配慮が足りず、鈴木紗理奈様に大変ご不快な思いをさせてしまったこと、あの様にとってもご迷惑をおかけしましたことで深くおわびいたします。鈴木様、あの様、それぞれの事務所や関係者の皆さまと今後とも誠意をもって対応させていただきます」とおわびした。

さらに「バラエティー番組の制作過程や現場運営を丁寧に見直し、再発防止に全力でつとめてまいります」と話した。

今後の放送については、西社長は「番組編成など今後のことに関しましては。現在関係各所の調整を進めているところでございます」とした。

同番組ではあのが、共演者から嫌いな芸能人を問われ、鈴木紗理奈だと告白。放送後、鈴木がインスタグラムで「私が出てもない番組で 嫌いな芸能人の名前は？ という質問で普通に鈴木紗理奈、とあるタレントさんに私の名前出されてた。普通にいじめやん」と、不快感と怒りを見せた。表明する事態となっていた。

同局はこれまで「この度の責任はすべて番組制作側にあり、鈴木様、あの様をはじめ関係者の方々に多大なるご迷惑をおかけしてしまったことを改めて深くおわび申し上げます」とコメントしたが、あのはXで、番組に対し不本意に思う状況があったことなどを明かした上で「もう続けたくないので番組を降ります。つまり、番組が終わるということになると思います」と宣言した。

「あのちゃんねる」をめぐる騒動

▼5月18日深夜0時15分 「あのちゃんねる」放送。あのがゲームの中で嫌いな芸能人を問われ、鈴木紗理奈の名前を挙げる。

▼同21日 鈴木がストーリーズで「普通にいじめやん」と不快感表明。

▼同22日 テレビ朝日が謝罪。「スタッフの配慮が足りず、鈴木紗理奈様に不快な思いをさせてしまったことについて反省しております。あくまでも番組上の企画・演出によるもので、あの様にとっても本意ではない状況を招いてしまいました」。

▼同23日 番組公式サイトにも謝罪コメント掲載。当該放送回はTVer配信停止。番組公式Xからも動画削除。あのがXで番組降板宣言。