株式会社KADOKAWAが5月26日、月刊誌『ダ・ヴィンチ』を、2026年11月号（2026年10月6日発売）をもって休刊することを公式サイトで発表しました。

【写真を見る】月刊誌「ダ・ヴィンチ」 休刊を公表 「紙媒体としての役割に一つの区切り」 32年に渡り「本の楽しさ」伝える





『ダ・ヴィンチ』は、1994年4月に本の情報誌として株式会社リクルートで創刊。

その後、株式会社メディアファクトリーへの移管を経て、2013年以降は株式会社KADOKAWAから刊行を続けていました。



発表文では、『創刊から32年、時代とともに誌面の特色を変化させながらも、「本の楽しさを伝える」という一貫した役割を担い、常に読者と作品との新しい出会いの場を創出すべく邁進してまいりました。しかしながら、昨今の出版市場の劇的な変化や、読者の情報摂取スタイルの多様化を背景に、今後は紙媒体としての役割に一つの区切りをつけ、これまで培ってきた編集力とブランドを次なるステージへと継承・発展させるべく、今回の決定となりました。』と、休刊に至った経緯を説明。





そして『創刊以来、長きにわたり、『ダ・ヴィンチ』をご愛読いただいた読者の皆様、並びにご支援を賜りました作家、関係者の皆様、そして広告主の皆様に、編集部一同、心より感謝申し上げます。』と、感謝を綴っています。





また、姉妹メディアであるWEBサイト『ダ・ヴィンチWeb』については、今後も継続して運営することも報告。『雑誌『ダ・ヴィンチ』が大切にしてきた思いや求められる役割を継承し、今後はWebならではの機動力を活かし、より一層充実したコンテンツの提供に努めてまいる所存です。』と、方針を示しています。







この発表に、SNSでは多くの小説家や漫画家、そして読者から惜しむ声や感謝の声が寄せられています。



画像：『ダ・ヴィンチ』2026年６月号 KADOKAWA

【担当：芸能情報ステーション】