女優の松本若菜（42）が26日、都内でCMキャラクターを務める「しゃぶしゃぶ温野菜」の新商品発表会に出席した。松本と「仲良くなりたい」という、お笑いトリオ「3時のヒロイン」のゆめっち（31）、福田麻貴（37）、かなで（33）の3人と共演。一緒に乾杯し、鍋を試食するなど平日限定の新商品「鍋飲みセット」を堪能し、終始笑顔を見せていた。

イベントの最後に「自分を野菜に例えると」と、質問されると、松本は「白ネギ！ いろんなカット方法があるじゃないですか。斜めに切ってもおいしいし、白髪ネギにしてもおいしいし、火を入れたらクタッとして甘くなるし、それこそネギをザザッと入れたらピリッと辛くなるし。そういう俳優でありたいな」と即答した。味わい深く、いくつもの顔を持つ役者を目指す決意をにじませると、3時のヒロインの3人から絶賛され「うれしいです」と喜んだ。かなでは「料理に白ネギが乗っているとすごい華やかになりますしね」と、さらに褒めていた。

ちなみに、そのかなでは、同じ質問に「かぼちゃ。フォルムから。あと、かぼちゃって硬いじゃない。けっこう私、硬いんです。カチカチ。でも、ほどよい甘さもあって。煮ても焼いても食べられる。いろんな調理方法で、私を楽しんでください」と、さまざまなイジリ、ツッコミを歓迎していた。

福田は「なかなか、この質問、難しい…。強いて言うならレタス。しなって、なっている時と、シャキッとなっている時の差がすごい。オン、オフというか。レタスと一緒で、朝、冷水シャワーを浴びてシャキッとして」と話すと、緑色の衣装を見た周囲から「今日、レタスっぽい」と言われ、照れ笑いを見せていた。

ゆめっちは「なすび。なす、本当に好きですし、油を吸ったら、とても魅力的になるじゃないですか。一時、やせていた時があるんですけど、今、太った方が『かわいいね』なんて言われたりして。『私、なんか、なすびなんじゃない』って思うことがあります」と話した。これには、福田から「この質問があったからじゃなくて、普段から『私、なすびなんじゃない』って思ってるんだ」と、ツッコまれ、松本や本人も含めて、一同大笑いを誘っていた。