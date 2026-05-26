猫が見せてくれる何気ないしぐさや寝姿に、癒やされている人は多いはず。ときには愛猫の「最高にかわいい一枚」を家族や友人とシェアして話に花を咲かせることも少なくないでしょう。



【写真】ハートの形を描く2匹の猫→友人は「腎臓？」

今、SNSでは、2匹の猫が作り上げた「ある形」を巡る、飼い主さんとご友人のやり取りが大きな話題を呼んでいます。



投稿したのは、Xユーザーのきくこさん（@u6dlcmZ5okfwVN1）。「友に『見ると幸せになれるハート』のつもりで送ったら『腎臓？』と言われた」という一文を添えて投稿された写真には、驚くほど見事な対称形を描いて眠る2匹の茶トラ猫が写っています。



右側は「バジル」ちゃん（推定16歳・男の子）、左側は「マメ」ちゃん（14歳・男の子）。向かい合って丸まった2匹の背中はきれいな曲線を描きながら、お尻のあたりでちょうど接しています。



その姿は確かに、幸せを呼ぶ「ハート」の形にも見えますが、言われてみれば、独特な湾曲を描くそのフォルムは、医学書などで目にする「腎臓」のイラストそのもの。あまりに美しく、かつユーモラスなシンクロ具合に、10万件を超える“いいね”が寄せられました。



リプライには、「的確すぎる（笑）」「健康そうな腎臓ですね」「フカヒレかと思った」「毛の生えた心臓でもいいかも」「右脳と左脳にも見えます」「あまりにシンクロまんまるでかわいい」といった声が集まり、大喜利のような盛り上がりを見せています。早速、お話を伺いました。



幸せを願う「ハート」が一転、臓器に！？

この印象的な一枚は、飼い主さんが大切な友人を励まそうとした優しい気持ちから生まれたものでした。



「2匹はとても仲良しなので、よくこうやって一緒に、時には重なるように寝て私を癒ややしてくれています。この写真を送った友人は、猫が好きな看護師仲間です。最近、友人が疲れている様子だったので、『元気出して』という言葉と一緒に、少しでも元気を出してもらいたくてこの写真を送りました」



飼い主さんにとって、バジルちゃんとマメちゃんが寄り添って眠る姿は、何よりも心を温めてくれる「幸せの形」。しかし、それを受け取った友人からは、プロフェッショナル（？）な視点による予想外の反応が返ってきたのです。



「『腎臓？』という返事をもらったときは、さすが看護師！と思いましたね（笑）」



さらに、ご主人にも同じ写真を送っていたそうですが、反応は三者三様だったといいます。



「夫からは『かわいい』しか感想はありませんでした。SNSでたくさん“いいね”をもらったことを報告したときも、『え？ たしかにかわいいけどなぜ？』といった反応でしたね。一方、多くの反響をいただいて、友人にスクリーンショットを送って報告したところ、『私のおかげだね！』とご機嫌になってくれてうれしかったです」



当初の目的であった「友人を元気づけること」は、思わぬ形で見事に達成されたようです。



海を越えて紡がれる2匹の物語

今回、見事なシンクロを見せてくれたバジルちゃんとマメちゃん。見た目も色合いもよく似ていて、まるで本物の兄弟のようですが、実は血のつながりはない元保護猫同士だといいます。そこには、飼い主さんが以前暮らしていた北フランスでの、ドラマチックな出会いがありました。



「バジルは、渡仏から1週間ほど経ったころ、夜の散歩中に家までついてきて、そのままお迎えした子です。初日の夜から、まるでずっと我が家で暮らしていたかのようにソファの上でへそ天になって寝ていました。こんなに大胆な猫もいるのかと驚いたのを覚えています」



言葉も習慣も異なる異国の地で、暮らし始めてすぐに舞い込んできたバジルちゃんという存在。飼い主さんはその出会いを振り返り、「今はバジルに会うためにフランスに行ったと思っているほどです」と語ります。バジルちゃんは他の猫や人間の子どもにも非常に優しく、飼い主さんの子育てを手伝ってくれる頼もしい存在になったそうです。



一方、マメちゃんは、フランスで保護猫活動をしていた方からお迎えした子でした。



「先住のバジルがとても寂しがりやだったので、兄弟のような存在がいてくれたらいいなと思ってお迎えしました。マメは、バジルに負けず劣らず、超甘えん坊で、来客も大歓迎。体をスリスリさせて甘える姿は犬のようでもあります。バジルより小食なのになぜか体も体重も大きいのはミステリーですね（笑）」



今では、お互いがなくてはならないパートナーとなり、日本の地でも仲良く眠る毎日を過ごしています。



飼い主のきくこさんは、自身のブログ「嫁激★北フランス家族」にて、北フランス出身のご主人や2人の息子さん、そして今回話題になったバジルちゃんとマメちゃんとのにぎやかで温かな日常を、マンガエッセイとして綴っています。2匹のさらなる素顔をぜひのぞいてみてください。



（まいどなニュース特約・梨木 香奈）